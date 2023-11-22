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Korkunç bilanço

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İsrail’in saldırılarında en az 13 bin 300 Filistinli öldürüldü. Ölenlerin 5 bin 600'ü çocuk, 3 bin 550'si de kadın. Ayrıca 6 bin 500 kişi hala kayıp

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Korkunç bilanço
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Gazze'nin Hamas yönetimindeki medya ofisi tarafından yayımlanan açıklamaya göre 7 Ekim'den bu yana bölgede en az 13 bin 300 Filistinli öldürüldü.
Açıklamada ölenlerin 5 bin 600'ünün çocuk, 3 bin 550'sinin de kadın olduğu belirtildi.
Ayrıca 6 bin 500 kişinin hala kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.
Öte yandan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaklaşık 800 bin çocuğun yerinden edildiğini açıkladı.
Gazze’de yağmur mevsiminin başladığına da dikkati çeken UNICEF Sözcüsü James Elder, çocukların ciddi olarak kitlesel salgın riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti. Elder, Gazze’de temiz suya ve sanitasyona erişimdeki kısıtlama devam ettiği sürece ölen çocuk sayısında trajik bir artışın yaşanacağını belirtti.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier de, Gazze’de her 10 dakikada 1 çocuğun öldüğünü ve 2 çocuğun ise aile üyeleriyle korkunç bir şekilde yaralandığını belirtti.
 
 
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