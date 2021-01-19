Korku filmimlerini aratmayan kaza; 130 araç birbirine girdi

1 ÖLÜ, 8 YARALI

Kazada onlarca araç birbirine girerken, 8 kişinin de ağır yaralandığı ifade edildi. Tır, yolcu otobüsü ve otomobillerin de karıştığı zincirleme kazada çarpmanın etkisiyle bir kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

130 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Osaki yerel polis kontrol merkezinden yapılan açıklamada, yoldaki buzlanma nedeniyle tır ve yolcu otobüslerinin çarpıştığını, seyir halinde ilerleyen araçların da kazaya karıştığını belirtti. Osaki polisi, kazaya karışan araçların sayısının 100'den fazla olduğunu ifade etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken araçların oluşturduğu kuyruk kameralar tarafından kaydedildi.