Köpek, dört bin doları yedi!

ABD'de Clayton ve Carrie Law çiftinin 'Cecil' isimli köpeği, mutfak tezgahında duran 4 bin doları yedi. Köpeğin dışkısından çıkan banknotları temizleyen çift, paranın büyük bir bölümünü kurtarmayı başardı

ABD’nin Pittsburgh kentinde yaşayan Clayton Law, eşiyle birlikte yaşadığı eve çit yaptırmıştı; işçiler nakit para istiyordu ve ortak tasarruf hesaplarından 4 bin dolar çekti.Bankadan içinde 100 ve 50 dolarlık baknotlarla dolu kapalı bir zarfla döndükten sonra parayı mutfak tezgahının üzerine koydu… Sadece otuz dakika sonra yer saçılmış ve çiğnenmiş banknot parçalarını görünce şaşkına döndü. Panik içinde eşi Carrie’ye seslendi.Carrie, 8 Aralık tarihinin öğleden sonrasını hala kulaklarında yankılanan o sesle hatırlıyor muhtemelen ömrünün sonuna dek de o sesle hatırlayacak:Carrie bu cümleyi duyduktan sonra yaşadıklarını anlatırken “Onu yanlış duyduğumu düşünerek içeri koştum ama karışıklığı görünce hiç şüphem kalmadı. Kalp krizi geçireceğimi sandım. Cecil gerçekten parayı yemişti” diyor.El kadar bir yavru olduğu günden beri Law ailesi yaşayan 7 yaşındaki goldendoodle cinsi köpek Cecil, beş yıl boyunca -Law’ların şu an 2 yaşındaki oğlu Rory doğana kadar- evin evlat kontenjanını tek başına doldurmaktaydı. Carrie onun hakkında, “Cecil şapşik bir çocuk ama çok da titiz. Masanın üzerine bir biftek bıraksanız ona dokunmaz bile çünkü yemekle ilgili bir motivasyonu yok. Görünüşe göre motivasyon kaynağı para!” ifadelerini kullanıyor.Anlattıklarına göre Cecil daha önce tezgahta duran şeylerle hiç ilgilenmiyordu. Clayton ise “Daha önce hiç kötü bir şey yapmamıştı bu yüzden kızmaktan çok şoke olduk. İnanamadık. Birbirimize baktık ve ‘Ne yapacağız?’ dedik” şeklinde konuşuyor.Cecil oturma odasındaki kanepede kestirmek için gizlice olay yerinden uzaklaşırken genç çift bir tomar parayı yediği için ona bir şey olup olmayacağından şüphelenerek veterineri arıyordu. Veteriner Cecil’in 45 kiloluk cüssesini de göz önüne alarak yeme içme ve tuvalete gitmeden bir sorun yaşamadığı sürece köpeğin durumunun iyi olacağını aktarıyor ve ekliyordu:Söz konusu küçük bir köpek olsaydı hikâye daha farklı olurdu.Daha sonra Carrie ve Clayton ellerinden geldiğince paraları kurtarmaya koyuldu. Yırtık banknotların parçalarını topladılar ve dile kolay 1500 doları toplamayı başardılar. Daha sonra bankayı arayarak durumu banka müdürüne anlattılar.Carrie o görüşmeyi aktarırken “Kendimi, ‘Köpeğim ödevimi yedi’ diyen bir çocuk gibi hissettim. Ancak benzer durumların defalarca yaşandığını gördüklerini söylediklerinde şaşırdım. Belki de kim bilir köpekler paranın üzerindeki özel kokulardan hoşlanıyordur” ifadelerini kullanıyor.Banka müdürü paranın ön ve arka yüzündeki seri numaraları tam olarak görünecek şekilde bantlanmış tüm banknotları geri alabileceklerini söyledi. ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı para basma dairesi The Bureau of Engraving and Printing ise her banknotun en az yarısının kurtarılabilir olmasını şart koşuyor.Çift 1500 doları kurtardı kurtarmasına ancak Cecil midesinde 2 bin 500 dolarla öylece kanepede uzanmaya devam ediyordu. Parayı geri almanın yolu yok gibiydi…Clayton ilk gecenin geç saatlerinde Cecil’in birkaç yüz dolar daha kustuğunu hatırlıyor. Dahası için sabırlı olacaklardı… Clayton cesurca sonraki iki gün boyunca tuvaletini yaparken Cecil’e arka bahçe gezilerinde eşlik etti. Carrie’yle köpeğin dışkılarını incelediler ve buldukları yırtık banknot parçalarını bulaşık deterjanıyla yıkadılar. Çift içinden geçtikleri sürecin saçmalığına bir yandan gülerken konuyu sosyal medyaya taşıdılar.Görüntülerden oluşturdukları ve Instagram’da paylaştıkları video 175 bini aşkın beğeni aldı. Video, “Bu Cecil. 4 bin doları yiyene kadar hayatında hiç kötü bir şey yapmamıştı” diye başlıyor.