Köpeğiyle Pasifik Okyanusu'nda iki ay hayatta kalmayı başardı

Köpeğiyle Pasifik Okyanusu'nda kaybolan Avustralyalı balıkçı Tim Shaddock, iki ay boyunca yağmur suyu ve çiğ balıkla beslenerek yaşam mücadelesi verdi

Köpeği Bella ile teknesiyle nisanda Meksika'dan Fransız Polinezyası'na gitmek üzere yola çıktıktan haftalar sonra mayısta fırtına sonucu teknesinin hasar alması nedeniyle yaklaşık 2 ay boyunca Pasifik Okyanusu'nda akıntıyla sürüklenen Shaddock, kurtarıldığı tekneyle Meksika'nın Colima eyaletinin Manzanillo kentine getirildi.

Çiğ balık ve yağmur suyuyla hayatta kalan Shaddock da denizde çok zor bir sınavdan geçtiğini dile getirerek, gayet sağlıklı olduğunu söyledi.

İnsan Fizyolojisi Profesörü Mike Tipton, balıkçı ve köpeğin hayatta kalma mücadelesini "şans ve becerinin bir kombinasyonu" olarak nitelendirdi.

Hayatta kalabilmenin taze bir su kaynağını güvence altına almaktan geçtiğini belirten Tipton, Shaddock ve köpeğinin Pasifik Okyanusu'nda bulunma ihtimalinin "samanlıkta iğne aramak" kadar zor olduğunu kaydetti.

Hayatta kalmalarında Bella'nın çok yardımcı olduğunu vurgulayan Tipton, bu mücadeleyi vermek için gereken zihinsel gücün önemine dikkati çekti.

Tipton, Shaddock'un normale dönmesi için birkaç ay daha sağlık durumunun takip edilmesi gerektiğini söyledi.

