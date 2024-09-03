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Kongo'da cezaevinden firar girişimi sırasında 129 kişi öldü

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Orta Afrika ülkelerinden Kongo'da bir cezaevinden firar girişimi sırasında 129 kişinin öldüğü bildirildi.

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Kongo'da cezaevinden firar girişimi sırasında 129 kişi öldü
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Kongo İçişleri Bakanı Jacquemin Shabani, yaptığı yazılı açıklamada, bir grup mahkumun Kinşasa şehrindeki Makala Cezaevinden firar girişiminde bulunduğu bilgisini paylaştı.

Shabani, firar girişiminde 129 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Shabani, bu kişilerden 24'ünün açılan uyarı ateşi sonucu, diğerlerinin ise izdihamda öldüğünü belirtti.

Uluslararası Af Örgütüne göre, Kongo'nun 1500 kapasiteli Makala Cezaevinde çoğu yargılanmayı bekleyen 12 binden fazla mahkum bulunuyor.

Dini bir tarikatın 2017'de cezaevine saldırısı sonucu çok sayıda mahkum firar etmişti.

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