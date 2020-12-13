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Komşularına 6 milyon Euro miras bıraktı

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Almanya’da hayatını kaybeden Renate Wedel adlı kadın, komşularına 6.2 milyon Euro miras bıraktı

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Komşularına 6 milyon Euro miras bıraktı
Almanya’nın Hessen eyaletinde yer alan ve 6 köyden oluşan Waldsolms kasabasında yaşayan ve 2019 yılında hayatını kaybeden Renate Wedel adlı (73) kadın, komşularına 6.2 milyon euro miras bıraktı.
BANKA HESABI, SENETLER, DEĞERLİ EŞYALAR VE EVLER…
Waldsolms belediyesinin web sitesinde yer alan duyuruya göre, 1975 yılında Waldsolms’a yerleşen o zamandan bu yana kasabada yaşayan ve 2019 yılında vefat eden Wedel’in topluluğun sakinlerine 6.2 milyon euro  miras bıraktığı ortaya çıktı. Wedel’in düzenlediği vasiyetnamede yer alan mirasın bir banka hesabı, hisse senetleri, değerli eşyalar, ev ve mülkten oluştuğu açıklandı.
KİMSE İNANAMADI
Yerel belediye Başkanı Bernd Heine konuyla ilgili şoke olduğunu ifade ederek “İlk başta bunun mümkün olmadığını düşündüm, bir virgülün kaydığını düşündüm” dedi.
KASABANIN ALTYAPISI İÇİN KULLANILACAK
Waldsolms topluluğu sözcüsü ise yaptığı açıklamada, “Waldsolms topluluğu olarak bu önemli miras için Wedel çiftine teşekkür ediyoruz. Mirasın büyük bir kısmının kasabadaki tesis ve altyapı çalışmaları için kullanılacak” diye konuştu.
 
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