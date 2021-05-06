Kolombiya’daki protestolarda uygulanan polis şiddeti dünya gündeminde

Orta Amerika ülkesi Kolombiya’da yaklaşık bir haftadır halk vergi reformu yasasına karşı eylem yapıyor. Sekiz gündür devam eden grevler ve hükümet karşıtı protestolarda ise polis şiddeti tırmanıyor. Şimdiye kadar gösterilerde 19 kişinin yaşamını yitirdiği, 800’den fazla kişinin de yaralandığı öğrenildi. Kolombiya’da polisin halka gerçek mermi ile müdahale etmesi ise dünyanın gündemine oturdu.

Kolombiya’da halk, hükümetin ekonomi politikalarına karşı 28 Nisan’dan bu yana protestolarını sürdürüyor

Geçtiğimiz haftalarda Kolombiya hükümeti, şahıs ve işyerlerinden alınan vergilerin artırılmasını, birçok muafiyetin de kaldırılmasını içeren bir vergi reformu yapmıştı

Reform; gıda ürünlerini, bazı hizmetleri ve benzinden alınacak KDV’lerin de artırılmasını içeriyordu

Nüfusun yüzde 42.5’inin yoksulluk içinde yaşadığı ülkede ise bu durum krize neden oldu

Vergi reformuna karşı çıkan protestocular, haklarını aramak için sokaklara döküldü. Eylemler ise kısa sürede şiddetlendi. Sağcı Devlet Başkanı Ivan Duque eylemler sonucu geçen cuma reformun geri çekilmesine karar verdi

Devlet Başkanı Iván Duque eylemlerin devam ettiği büyük kentlere asker gönderdi. Eylemleri bastıramayan devlet başkanı, protestoculara ‘terörist’ diyerek hedef göstermeye çalıştı.

Ancak protestolar, ekonominin son derece kötü olduğu ülkede eşitsizlik karşıtı bir harekete dönüştü. Nitekim polis şiddeti de tırmandı. Ülke genelinde devam eden protestolarda şimdiye dek onlarca kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor

Dün başkent Bogotá’da polis şiddetine ve yağmura rağmen on binlerce kişi yürüdü, bazı grupların Ulusal Kongre Binası’na taş atması sonrasında ESMAD ( Toplumsal Olaylara Müdahale Birimi) oldukça sert bir müdahalede bulundu. Bogotá’daki eylemler sonrasında tüm kente yayılırken, barikat kuran göstericiler yerlere hükümet karşıtı sloganlar yazdı; birçok kişi de camlarından tencere-tava çalarak eylemlere destek verdi.

Kolombiya İnsan Hakları Ofisi, 28 Nisan’da ülke genelinde başlayan protestolarda 18 sivil ve bir polis memurunun şiddet sonucu hayatını kaybettiğini, 306 sivil de dahil olmak üzere 846 kişinin yaralandığını açıkladı

Dünya genelindeki insan hakları kuruluşları ise Kolombiya polisinin kitlelere yarı otomatik silahlar da dahil ağır silahlarla ateş açtığını söylüyor. Af Örgütü’nün Amerikalar Direktörü Erika Guevara-Rosas, “Ağır silahlı kitle kontrolünü ülke çapında görmek endişe verici. Halkın ekonomik krize karşı memnuniyetsizliği ortada. Yaşananlar adil değil ve insan haklarını riske atıyor” dedi.

Eylemciler ne istiyor?

Eylemcilerden María José López sokakta olmasını şu sözlerle açıkladı: “Buradayım çünkü ülkem hasta, tamamen kötü durumda. Hükümet dinlemeyi bilmiyor, sadece asker gönderiyor.”

Protestoların merkezlerinden biri olan ve geçen hafta en az 11 eylemcinin öldürüldüğü güneybatıdaki Cali’den bir eylemci ise The Guardian’la söyleşisinde, kentin üzerinde daimi olarak helikopterlerin uçtuğunu anlattı. Kentte internetin de yavaşlatıldığı belirtilirken, eylemci “Gıda yok, yemek yok. Sadece sürekli helikopterler var. Bir militarizasyon süreci var, silah sesleri duyuluyor ve sokaklar göz yaşartıcı gazla dolu” dedi.