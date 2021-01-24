Kokain dolu muzlar yanlışlıkla marketlere gitti

Kolombiya'dan gönderilen ve içerisinde kokain olduğu belirtilen muzların yanlışlıkla Kanada'daki marketlere gitti

Kolombiya'dan gönderilen ve içerisinde kokain olduğu belirtilen muzların yanlışlıkla Kanada'daki marketlere gittiği açıklandı.

Independent Türkçe'nin haberine göre "Yetkililer, muz sevkiyatlarına saklanan 21 kalıp kokainin uyuşturucu ticaretindeki bir acemilik sonucu Kanada'daki marketlere gittiğini doğruladı.

Central Okanagan'da yer alan küçük bir kasaba olan Kelowna'daki bir yerel mağaza sahibi, 24 Şubat 2019'da muz sevkiyatının içinde kokaine benzeyen 12 paket bulunca yetkilileri uyardı.Kanada Kraliyet Polisi paketlerin nereden geldiği ve hedeflenen teslimat güzergahlarına dair daha fazla araştırma yapmak için uyuşturuculara el koydu.

Kanada Sınır Hizmetleri Dairesi olay sonrasında soruşturma başlattı. Paketlerin içerisinde kokain olduğu doğrulandı. Yetkililer, kokainin Kolombiya'dan geldiğini ve uyuşturucu satışı sonucu Kelowna'ya ulaştığını söyledi."

