banner583
banner590
Yoğun bakımda nikah
Yoğun bakımda nikah
36 0
Fırtına, başkentte esmeye devam etti
Fırtına, başkentte esmeye devam etti
17 0
 
Mercedes GLA'nın elektrikli kardeşi EQA
Mercedes GLA'nın elektrikli kardeşi EQA
24 0
Tek sorunumuz makam araçlarının plakaları değişmesiydi
Tek sorunumuz makam araçlarının plakaları değişmesiydi
41 0
Cimnastik Federasyonu,Yenierenköy’deki yerine kavuştu
Cimnastik Federasyonu,Yenierenköy’deki yerine kavuştu
15 0
Ruh halinizi değiştirmek elinizde
Ruh halinizi değiştirmek elinizde
28 0
Hamitköy Akademisinden ara kararı
Hamitköy Akademisinden ara kararı
76 0
banner529
banner570

Kokain dolu muzlar yanlışlıkla marketlere gitti

banner476

Kolombiya'dan gönderilen ve içerisinde kokain olduğu belirtilen muzların yanlışlıkla Kanada'daki marketlere gitti

Kokain dolu muzlar yanlışlıkla marketlere gitti
banner601
Kolombiya'dan gönderilen ve içerisinde kokain olduğu belirtilen muzların yanlışlıkla Kanada'daki marketlere gittiği açıklandı. 
Independent Türkçe'nin haberine göre "Yetkililer, muz sevkiyatlarına saklanan 21 kalıp kokainin uyuşturucu ticaretindeki bir acemilik sonucu Kanada'daki marketlere gittiğini doğruladı.
Central Okanagan'da yer alan küçük bir kasaba olan Kelowna'daki bir yerel mağaza sahibi, 24 Şubat 2019'da muz sevkiyatının içinde kokaine benzeyen 12 paket bulunca yetkilileri uyardı.Kanada Kraliyet Polisi paketlerin nereden geldiği ve hedeflenen teslimat güzergahlarına dair daha fazla araştırma yapmak için uyuşturuculara el koydu.
Kanada Sınır Hizmetleri Dairesi olay sonrasında soruşturma başlattı. Paketlerin içerisinde kokain olduğu doğrulandı. Yetkililer, kokainin Kolombiya'dan geldiğini ve uyuşturucu satışı sonucu Kelowna'ya ulaştığını söyledi."
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.