Kilisedeki seks partisine rahip davet etmiş

İngiltere'de bir katedralde seks partisi yapıldığı öne sürüldü. Tanıklar, kilise üyelerini seks partisine Rahip Michael McCoy'un çağırdığını öne sürdü

İngiltere'nin kuzeydoğusunda yer alan Newscastle şehrindeki bir katedralde seks partisi yapıldığı öne sürüldü. Vatikan, pandemi nedeniyle ülkede kapanmaların olduğu 2021 yılında yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Tanıklar, kilise üyelerini seks partisine Rahip Michael McCoy'un çağırdığını öne sürdü.

Vatikan eski bir piskoposla ilgili soruşturmanın bir parçası olarak, İngiltere’deki bir katolik kilisesinde karantina döneminde yapılan "seks partisi" iddiasının soruşturulduğunu açıkladı. Piskopos Robert Byrne, geçen yılın Aralık ayında Hexham ve Newcastle Piskoposu olarak istifa etti. Ancak, Vatikan Newcastle'daki St Mary's Katedrali'nde seks partisi düzenlendiği iddiaları üzerine Byrne’ın istifasına yönelik yeniden soruşturma açtı.

Bununla birlikte, Vatikan’ın açıklamasında Piskopos Byrne'nin iddia edilen seks partisinde olduğuna veya bundan haberdar olduğuna dair hiçbir bilgi verilmedi.

Ancak, soruşturmayı yöneten Liverpool Başpiskoposu Malcolm McMahon'dan "Piskopos Byrne'nin istifasına yol açan olaylar hakkında derinlemesine bir rapor hazırlaması" istendi.

Başpiskopos, piskoposluktaki rahiplere gönderdiği mektupta, doğrudan Papa'ya bağlı bir Vatikan departmanı olan Piskoposlar Topluluğu tarafından incelemeyi yürütmesinin istendiğini söyledi.

RAHİP DAVET ETTİ İDDİASI

Diğer taraftan, bir kaynağın The Telegraph’a yaptığı açıklamaya göre pandemi kilitlenmeleri esnasında St. Mary’s Katedrali'nde görev yapan Rahip Michael McCoy'un kilise üyelerine katedralde "bir seks partisine" katılmak isteyip istemediklerini sorduğu iddia etti.

Ancak McCoy, kendisine yönelik bir çocuk cinsel istismarı iddiasının ardından Nisan 2021'de 57 yaşındayken intihar etti.

