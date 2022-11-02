Kiev’liler su kuyruğunda

Rus füzelerinin Ukrayna'da önemli enerji tesisleri vurmasının ardından Kiev'deki insanların yüzde 40’ı susuz kaldı. 270 bin evin elektriği yok. Kiev’de insanlar su için kuyruğa girmek zorunda kaldı





Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki insanlar, Rus füzelerinin önceki gün ülke genelindeki önemli enerji tesisleri vurmasının ardından su için kuyruğa girmek zorunda kaldı. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko, başkentteki insanların yüzde 40’ının susuz kaldığını ve 270 bin evin elektriğinin olmadığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yaptığı açıklamada Ukraynalılardan zaten "son derece tutumlu" olan elektrik tüketimini azaltmalarını istedi.

Ardından, Kiev'de sokak lambaları kapatıldı ve troleybüsler geleneksel otobüslerle değiştirildi.Ukraynalılar, çeşmelerden su depolamak için sıraya girerken kent genelinde uzun kuyruklar oluştu.

Dün Kiev’e ek olarak Lviv, Dnipropetrovsk, Harkiv ve Zaporijya’da füzelerin hedefi oldu. Ukraynalı yetkililer, genel olarak, çoğu enerji üreten 10 bölgede 18 tesisin füzeler ve İHA’ları tarafından vurulduğunu açıkladı.

Öte yandan, önceki günkü saldırılar, Rusya'nın hafta sonu ilhak edilen Kırım yarımadasındaki Karadeniz Filosu’na yapılan İHA saldırısından Ukrayna'yı sorumlu tutmasının ardından geldi. Putin, saldırıların kısmen bir misilleme amaçlı olduğunu doğruladı.

