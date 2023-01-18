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Kiev yakınlarında helikopter düştü: Ukrayna İçişleri Bakanı Monastırskiy'in yanı sıra yardımcısı dahil 16 kişi öldü
Kiev yakınlarında helikopter düştü: Ukrayna İçişleri Bakanı Monastırskiy'in yanı sıra yardımcısı dahil 16 kişi öldü
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Kiev yakınlarında helikopter düştü: Ukrayna İçişleri Bakanı Monastırskiy'in yanı sıra yardımcısı dahil 16 kişi öldü

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Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarında düşen helikopterde, İçişleri Bakanı Monastırskiy'in yanı sıra yardımcısı dahil 16 kişinin öldüğü açıklandı.

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Kiev yakınlarında helikopter düştü: Ukrayna İçişleri Bakanı Monastırskiy'in yanı sıra yardımcısı dahil 16 kişi öldü
Kiev bölge valisi, bugün, Kiev’in dışında bulunan Brovary şehrinde anaokul ve yerleşim bölgesi yakınlarında bir helikopter düştüğünü açıkladı.
Kiev bölge valisi Oleksiy Kuleba, Telegram’da paylaştığı mesajda, “Trajedinin yaşandığı anlarda çocuklar ve okul görevlileri anaokulda idi. Herkes tahliye edildi” dedi.
Ukrayna Devlet Başkanlığı bu sabah bölgede bir helikopterin düştüğünü teyit etti.
Polis, Kiev yakınlarında düşen helikopterde 2’si çocuk olmak üzere toplam 16 kişinin öldüğünü; 10’u çocuk olmak üzere 22 kişinin hastaneye kaldırıldığını da açıkladı.
Ölenlerin arasında Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy'in yanı sıra yardımcısının da bulunduğu öğrenildi.
 
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