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Kıbrıs, İngiltere'nin karantina listesine eklendi

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Kıbrıs, İngiltere'nin karantina listesine eklendi

İngiltere, Kıbrıs'ı, karantina listesine ekledi..

İngiltere, Kıbrıs’ın kuzeyinden ve güneyinden gidecek yolculara iki hafta boyunca ev karantinasında kalma şartı getirdi.

Kıbrıs'ı güvenli ülkeler listesinden çıkaran karar, pazar günü İngiltere saatiyle 04.00'te yürürlüğe girecek.

İngiliz Ulaştırma Bakanı Grant Shapps tarafından açıklanan karara göre, Kıbrıs'la birlikte Litvanya da karantina listesine girdi.

Bakan Shapps, bu hafta güvenli ülke listesine giren hiçbir ülke bulunmadığını söyledi.

“Gerekli değilse Kıbrıs’a seyehat etmeyin” uyarısı yapıldı.

Bu, Kuzey Kıbrıs’tan gelen kişilerin de Güney Kıbrıs ve Türkiye üzerinden döndüklerinde karantina almaları gerektiği anlamına gelir.

İngiltere’de inatçı suçlulara verilen para cezaları ikiye katlanarak 10.000 sterlin oldu.

Bakan Shapps, İngiltere’ye varışlar için yeni bir test rejiminin 1 Aralık’a kadar yürürlüğe girerek, insanların karantinada geçirmeleri gereken zamanı azaltacağını söyledi.

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