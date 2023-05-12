Kenya'da nedeni tespit edilemeyen hastalıktan 9 kişi öldü

Yerel basındaki habere göre, ülkenin kuzeyindeki Marsabit bölgesinde patlak veren salgın birçok kişiyi etkiledi.
Henüz nedeni tespit edilemeyen salgında 3'ü bebek 9 kişi hayatını kaybetti, 80'den fazla kişi de hastalandı.
Bölgede salgına karşı tedbir alınırken vaka tespit edilen hastalar gözlem altına alındı.
İlk belirlemelere göre, salgının ağır sıtma olabileceği tahmin ediliyor.
Salgının etkilediği kişilerde şiddetli baş ağrısı, gözlerde sararma ve gribal belirtiler gözlendi.
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