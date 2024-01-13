Kendisine miras kalan 25 milyon Euro’yu halka dağıtıyor

Avusturyalı Marlene Engelhorn, büyükannesinden kendisine kalan mirasın 25 milyon euroluk kısmını nasıl bağışlayabileceğine karar vermeleri için, sıradan vatandaşlardan oluşan bir ekip kuruyor

BASF; dünyanın en büyük kimya şirketi. 91 ülkede faaliyet gösteriyor ve 239 Üretim Tesisi işletiyor. 111.481 çalışan 2022 yılında 87,3 milyar Euro gelir elde etti. Bu şirketin kurucusu Friedrich Engelhorn’un (1821-1902) soyundan gelen Alman ve Avusturyalı Marlene Engelhorn, mirasını hakketmediğini düşünüyor…

Milyoner mirasçı Marlene Engelhorn servetinin dağıtımı konusunda ciddi olduğunu ispat etti. Bugün düzenlediği basın toplantısında açıkladığı üzere, kendi inisiyatifiyle kurulan “Yeniden Dağıtım Konsey” adlı bir komite 25 milyon Euro ile ne yapılacağına karar verecek. Konsey rastgele seçilmiş 50 kişiden oluşacak.

Engelhorn kendisinin bu konuda hiçbir söz hakkı olmadığını vurguladı. Anayasaya aykırı, yaşam karşıtı, insanlık dışı ve kar odaklı amaçlar hariç tutuluyor. “İnanılmaz derecede heyecanlı” olan Engelhorn, “Her zaman en az yüzde 90’ını yeniden dağıtmak istediğimi söyledim ve şimdi nihayet bu yeniden dağıtımla ilgili” bir girişimdir bu dedi. Yani mirasının yüzde 90’ını bağışlıyor.

Marlene Engelhorn, “Avusturya’da zenginlik açıkça eşitsiz bir şekilde dağılmıştır ve bu adil değildir. Nüfusun en zengin yüzde birlik kesimi tüm varlıkların neredeyse yüzde 50’sine sahip ve bunun sosyal doku, siyasi sistem ve medya üzerindeki tüm olumsuz etkileri ortada. “Bu durum, az sayıda zenginin orantısız etkisi nedeniyle demokrasinin tehlikeye girmesini sağlıyor.” diye konuştu.

Ancak devlet bu konuda hiçbir şey yapmıyor ve servet ve miras üzerinden vergi alma görevini yerine getirmiyor. Bu nedenle, örneğin İklim Konseyi’ni model alan bir yurttaş konseyi fikrini destekliyor: “İnsanları dinlerseniz, bundan gerçekten inanılmaz şeyler çıkar” diye devam etti

İşçi Odaları Başkanı Renate Anderl yaptığı basın açıklamasında Engelhorn’a kararından ötürü “büyük saygı” duyduğunu ifade etti. Momentum Enstitüsü gibi İşçi Odası da Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) son verilerine atıfta bulunarak Avusturya’nın Euro bölgesindeki ikinci en yüksek servet yoğunluğuna sahip ülke olduğunu belirtti.

Milyoner varisler için milyoner vergisi lehinde konuşan Yeşiller’den de destek geldi. Ancak Avusturya Sanayi Federasyonu (IV) bir kez daha servet ve miras vergisine açıkça karşı çıktı.

Marlene Engelhorn (1992 yılında Viyana’da doğdu), Alman-Avusturyalı aktivist ve gazeteci. Milyonlarca Euro miras beklentisi var ancak sosyal adalet, vergi politikaları reformu ve miras vergileri için kampanya yürütüyor. Vergmenov girişiminin kurucularından biridir.

Engelhorn Viyana’da büyüdü ve özel bir Anaokulu ve özel bir okula gitti.2013 yaz döneminden bu yana, 2015-2019 yılları arasında Viyana Üniversitesi’nde Almanca dil eğitimi alıyor. Bu arada ders ve dil eğitimi alanında çalıştı ve en az Şubat 2021’den beri aktivist olarak aktif. Engelhorn kişisel hayatı hakkında bilgi vermekten çekinmeyen bir kişiliğe sahip. Alman ve Avusturya vatandaşlığına sahiptir.

