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Kendilerini parlamentoya kilitlediler

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Kendilerini parlamentoya kilitlediler
İngiltere’de Extinction Rebellion (Yok Oluş İsyanı) adlı çevreci grubun aktivistleri, iklim krizinin acil durumu hakkındaki “çıplak gerçeğe” dikkat çekmek için kendilerini “yarı çıplak” bir şekilde İngiliz parlamentosunun bariyerlerine kilitledi
20 kadın göğüsleri açık bir şekilde, boyunlarına bağladıkları bisiklet kilitlerini kullanarak kendilerini Londra’daki Westminster Sarayı’nın kapılarına bağladı. Eylemcilerin vücutlarının üzerinde iklim krizinin sonuçlarını gösteren “kıtlık”, “yerinden olma” ve “şiddet” gibi ifadeler yazılıydı. Olay yerine gelen güvenlik güçleri eylemcileri gözaltına aldı.
 
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