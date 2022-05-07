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Kedisiyle evlendi!

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İngiltere'de 49 yaşındaki bir kişi, ev sahiplerinin mülklerinde evcil hayvan istememesi üzerine kedisiyle evlendi

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Kedisiyle evlendi!
 
 
İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan 49 yaşındaki Deborah Hodge, mülklerinde evcil hayvan istemeyen ev sahipleri nedeniyle 3 hayvanını yeniden yuvalandırmak zorunda kalmasının ardından geride kalan tek kedisinden ayrılmamak için ilginç bir yönteme başvurdu.
Yahoo'nun aktardığı habere göre; tek başına yaşayan 2 çocuk annesi Deborah, ev sahibine evcil hayvanına ne kadar bağlı olduğunu gösterebilmek için kedisiyle evlendi. "Kaybedecek bir şeyim yoktu" diyen Deborah, "Hiçbir şeyin ben ve kedim India'yı ayıramayacağına dair yeninler ettim" dedi.
Kedisinden ayrılmak yerine onunla birlikte sokaklarda yaşamayı tercih edeceğini belirten Deborah, nikah törenine ise bir grup arkadaşının katıldığını ve çocuklarının ise o gün orada olmadığını söyledi.
 
 
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