Kedisi yüzünden işten çıkarılan öğretmen açtığı davayı kazandı

Çin'de, çevrim içi ders işlerken kedisi kamera önüne geçtiği için işten çıkarılan öğretmen, açtığı davada 40 bin yuan (6 bin ABD doları) kazandı



Çin'de, çevrim içi ders işlerken kedisi kamera önüne geçtiği için işten çıkarılan öğretmen çalıştığı şirkete dava açtı. Mahkeme öğretmeni halkı buldu ve şirketin 40 bin yuan (6 bin ABD doları) tazminat ödemesine karar verdi.

BBC'nin haberine göre, Haziran 2021'de Guangzhou kentinde, Luo adındaki öğretmen çevrim içi ders verirken, evin kedisi beş kez kamera önüne geçti.

Çevrim içi eğitimleri düzenleyen teknoloji şirketi, kedi ekranda belirdiği için Luo'yu işten çıkardı.

Guangzhou Daily'de yer alan haberde, öğretmenin, ders sırasında "öğretim dışı" faaliyetlerde bulunduğu ve daha önceki bir derse 10 dakika geç başladığı gerekçesiyle atıldığını belirtti.

Luo, işten çıkarılma kararı hakkında tahkime başvurdu ve kazandı.

"İŞVERENLER ADİL VE MAKUL OLMALI"

Ancak şirket, öğretmenin haksız yere işten çıkarılmasına ilişkin tazminat talebini kabul etmeyi reddetti ve mahkemeye itiraz etti.

Guangcou Tienhı Halk Mahkemesi'nden yargıç Liao Yacing, işverenler çalışanlardan evden çalışmasını talep ediyorsa, ofiste çalışıyormuş gibi aynı beklentilere sahip olmamaları gerektiğini ifade etti.

Yargıç, "İşveren kuralları yalnızca yasalara uymakla kalmamalı, bunun yanı sıra adil ve makul olmalı." dedi.

Öğretmen, kedinin görünmesi üzerine işten çıkarılmasına ilişkin açtığı davada, 40 bin yuan (6 bin ABD doları) kazandı.

