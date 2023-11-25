Kedisi sayesinde hapse girmekten kurtuldu

Rusya'da kamusal alanda şiddet uygulamakla suçlanan bir adama verilen ceza, kedi sahibi olması gerekçe gösterilerek ertelendi. Rus yayın kuruluşu Mash, kararın ilk kez alındığını aktardı



Saldırının ardından gözaltına alınan Sergey B., soruşturmada polisle işbirliği yapmayı kabul etmesinin ardından mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, sanık hakkındaki tüm suçlamaları kabul etti.

Rus Ceza Kanunu'na göre bu suçlamalardan bazıları, sanığın 5 yıla kadar hapis cezası almasını öngörüyor.

Fakat mahkeme, sanığın sağlık koşullarının elverişsiz olması, polisle işbirliği yapması ve kedi sahibi olması gibi hafifletici nedenleri gerekçe göstererek cezayı ertelemeye karar verdi.

Mash,

Rusya'da sanıklar sadece bakmakla yükümlü oldukları çocukları ya da akrabaları varsa cezada indirim talep edebiliyor.

Sibirya bölgesindeki Kemerovo kentinde yaşayan 48 yaşındaki Sergey B.'ye, sarhoşken başka bir kişiye saldırmasının ardından kamusal alanda şiddet uygulamak ve ruhsatsız ateşli silah bulundurmaktan dava açıldı.Saldırının ardından gözaltına alınan Sergey B., soruşturmada polisle işbirliği yapmayı kabul etmesinin ardından mahkemeye çıkarıldı.Mahkeme, sanık hakkındaki tüm suçlamaları kabul etti.Rus Ceza Kanunu'na göre bu suçlamalardan bazıları, sanığın 5 yıla kadar hapis cezası almasını öngörüyor.Fakat mahkeme, sanığın sağlık koşullarının elverişsiz olması, polisle işbirliği yapması ve kedi sahibi olması gibi hafifletici nedenleri gerekçe göstererek cezayı ertelemeye karar verdi.Mash, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, kedi bakmanın Rus Ceza Hukuku'nda hiçbir zaman hafifletici neden olarak kabul edilmediğini aktardı.Rusya'da sanıklar sadece bakmakla yükümlü oldukları çocukları ya da akrabaları varsa cezada indirim talep edebiliyor.