banner913
banner932
Meteoroloji uyardı.. Denizlerde şiddetli rüzgar bekleniyor
Meteoroloji uyardı.. Denizlerde şiddetli rüzgar bekleniyor
9 0
Sizleri unutmadık, unutmayacağız
Sizleri unutmadık, unutmayacağız
12 0
 
Komitede Başsavcılık, PGM, GKK ve İçişleri Bakanlığı bütçeleri görüşülüyor
Komitede Başsavcılık, PGM, GKK ve İçişleri Bakanlığı bütçeleri görüşülüyor
11 0
Dublin'de bıçaklı saldırı
Dublin'de bıçaklı saldırı
17 0
Gazze'de ateşkes başlıyor
Gazze'de ateşkes başlıyor
12 0
63 okul güçlendirilecek
63 okul güçlendirilecek
17 0
“100 bin sigortalı hasta ortada bırakıldı”
“100 bin sigortalı hasta ortada bırakıldı”
27 0
banner964
banner985

Kedisi sayesinde hapse girmekten kurtuldu

banner989

Rusya'da kamusal alanda şiddet uygulamakla suçlanan bir adama verilen ceza, kedi sahibi olması gerekçe gösterilerek ertelendi. Rus yayın kuruluşu Mash, kararın ilk kez alındığını aktardı

banner974
Kedisi sayesinde hapse girmekten kurtuldu
banner971
Sibirya bölgesindeki Kemerovo kentinde yaşayan 48 yaşındaki Sergey B.'ye, sarhoşken başka bir kişiye saldırmasının ardından kamusal alanda şiddet uygulamak ve ruhsatsız ateşli silah bulundurmaktan dava açıldı.
Saldırının ardından gözaltına alınan Sergey B., soruşturmada polisle işbirliği yapmayı kabul etmesinin ardından mahkemeye çıkarıldı.
Mahkeme, sanık hakkındaki tüm suçlamaları kabul etti.
Rus Ceza Kanunu'na göre bu suçlamalardan bazıları, sanığın 5 yıla kadar hapis cezası almasını öngörüyor.
Fakat mahkeme, sanığın sağlık koşullarının elverişsiz olması, polisle işbirliği yapması ve kedi sahibi olması gibi hafifletici nedenleri gerekçe göstererek cezayı ertelemeye karar verdi.
Mash, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, kedi bakmanın Rus Ceza Hukuku'nda hiçbir zaman hafifletici neden olarak kabul edilmediğini aktardı.
Rusya'da sanıklar sadece bakmakla yükümlü oldukları çocukları ya da akrabaları varsa cezada indirim talep edebiliyor.
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.