Kayıp nesil korkusu

Gazze'de eğitim yılı tüm okullar kapalı başladı. Bölgedeki eğitim bakanlığı, 635 bin Gazzeli çocuğun derslerini kaçıracağını ve 58 bin çocuğun birinci sınıfa başlaması gerektiğini açıkladı

Gazze Şeridi'nde 11 aydır devam eden savaş en çok da çocukları etkiledi.

Eğitim yılı tüm okulların kapalı olduğu kentte büyük bir sessizliği beraberinde getirdi. Bölgedeki eğitim bakanlığı, 635 bin Gazzeli çocuğun derslerini kaçıracağını ve 58 bin çocuğun birinci sınıfa başlaması gerektiğini açıkladı. Yardım kuruluşları, zaman geçtikçe çocuk yaşta evlilik ve çocuk işçiliği gibi istismarların artacağından ve Gazzeli çocukların kayıp bir nesil olmaya daha yatkın hale geleceğinden endişe ediyor.

TÜM OKULLAR KAPALI

Filistin topraklarında yeni eğitim-öğretim yılı dün resmen başladı.

Gazze'de ise 11 aydır devam eden savaş nedeniyle tüm okullar kapandı ve ateşkese dair hiçbir işaret yok.

Filistin topraklarına yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayanlara evlerini terk etmeleri yönünde yeni tahliye emirleri verdiğini duyurdu.

GAZZE'DE ÇOCUKLAR ERKEN BÜYÜMEK ZORUNDA

Ümmü Zeki'nin 15 yaşındaki oğlu Moataz'ın onuncu sınıfa başlaması gerekiyordu.

Bunun yerine Gazze'nin merkezindeki Deir el-Balah'taki çadırlarında uyandı ve bir kilometreden daha uzak bir yerden bir kap su getirmeye gönderildi.

"ÇOCUKLAR HAYAL KURARDI"

Beş çocuk annesi Ümmü Zeki, “Normalde böyle bir gün kutlama günü olurdu, çocukların yeni üniformalarını giydiklerini, okula gittiklerini ve doktor ya da mühendis olma hayalleri kurduklarını görürdük. Bugün tek umudumuz içlerinden birini kaybetmeden savaşın sona ermesi” ifadelerini kullandı.

YÜZDE 90'I YIKILDI

Filistin Eğitim Bakanlığı Gazze'deki tüm okulların kapalı olduğunu ve İsrail'in geçen yıl Ekim ayında başlattığı saldırılar nedeniyle okulların yüzde 90'ının yıkıldığını ya da hasar gördüğünü açıkladı.

YERİNDEN EDİLMİŞ FİLİSTİNLİLER BARINIYOR

Gazze'deki okulların yaklaşık yarısını işleten Birleşmiş Milletler'in Filistinli yardım kuruluşu UNRWA, elinden geldiğince çok sayıda okulu yerinden edilmiş binlerce ailenin barındığı acil durum barınaklarına dönüştürdü.

KAYIP NESİL KORKUSU

UNRWA İletişim Direktörü Juliette Touma, Reuters'a yaptığı açıklamada, “Çocuklar ne kadar uzun süre okuldan uzak kalırsa, kaybettikleri eğitimlerini telafi etmeleri o kadar zorlaşıyor ve çocuk yaşta evlilik, çocuk işçiliği ve silahlı gruplara katılım gibi istismarlara maruz kalarak kayıp bir nesil olmaya daha yatkın hale geliyorlar” dedi.

YÜZ BİNLERCE ÇOCUK EĞİTİM ALAMIYOR

Eğitim bakanlığı, okula kayıtlı olan ve dersleri kaçıracak olan 625 bin Gazzeli'ye ek olarak, altı yaşındaki 58 bin çocuğun daha bu yıl birinci sınıfa başlamak için kayıt yaptırmış olması gerektiğini söyledi.

UNRWA geçtiğimiz ay 45 barınağında eğitime dönüş programı başlatmış, öğretmenler çocukların ruh sağlığına yardımcı olmak için oyunlar, drama, sanat, müzik ve spor aktiviteleri düzenlemişti.