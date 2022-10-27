Kayıp kadın, 7 metre uzunluğundaki pitonun midesinde bulundu

Endonezya'da polis 54 yaşındaki kayıp bir kadının bir piton tarafından yutulduğunu söyledi. Kadını arayan bir kurtarma ekibi, bölgede alışılmadık derecede şişkin bir pitonu keşfetti. Yetkililer, 7 metre uzunluğundaki yılanı kesip açtıktan sonra, hayvanın midesinde kadının çiğnenmemiş vücudunu buldu

Endonezya'daki yetkililer, 54 yaşındaki kayıp bir kadını ararken, alışılmadık şekilde şişmiş görünen 7 metrelik bir piton ile karşılaştı.

İsmi Jahrah olarak açıklanan kadın geçen Pazar sabahı Sumatra adasında bulunan Jambi'deki kauçuk çiftliğinde çalışmaya gitti. Ancak akşam eve dönmeyi kocası kayıp başvurusunda bulundu.

Ardından kadının eşi, onun bazı kıyafetlerini ve iş aletlerini bulduktan sonra bir arama ekibi çağırdı. Aramalar devam ederken, şişkin gövdeli dev bir piton yılanı bulundu.

Yetkililer, 7 metre uzunluğundaki yılanı kesip açtıktan sonra, hayvanın midesinde kadının çiğnenmemiş vücudunu buldu.

"BİR BÜTÜN HALİNDE YUTULDU"

Yerel polis şefi S. Harefa, "Kurban, yaklaşık 7 metre uzunluğunda olan pitonun midesinde bulundu. Cesedin kayıp kadına ait olduğunu doğruladık” dedi.

Harefa, "Kurbanı yılanın içinde bulduğumuzda cesedi bozulmamıştı. Bu da onun yakın zamanda bir bütün halinde yutulduğu anlamına geliyor" konuştu.

Öte yandan, Endonezya'da daha önce de benzer olaylar yaşanmıştı. 2017'de, Endonezya'da kaybolan bir adam 23 metrelik bir pitonun içinde bulunmuştu. Ertesi yıl, yine ülkedeki bir kadın, mahsulünü kontrol ederken bir piton tarafından yutulmuştu.

KENDİLERİNDEN ÇOK DAHA BÜYÜK NESNELERİ YUTABİLİYORLAR

Bilim insanları, pitonların tipik olarak yiyeceklerini bütün olarak yuttuğunu belirtiyor. Çünkü pitonların benzersiz anatomileri, çenelerinin kendi vücutlarının çevresinden çok daha büyük nesneleri içine alacak kadar genişlemesine izin veriyor.

Endonezya Herpetofauna Vakfı direktörü Nathan Rusli, "Onların vücudu devasa bir kışkaç gibi çalışıyor. Önce bedenlerini insanların etrafına sarıyorlar. Ardından sizi öyle bir sıkıyorlar ki nefes alamıyorsunuz Yılanın üst ve alt çenesi çeşitli bağlarla birbirine bağlıdır, oldukça esnektir. Kafalarından daha büyük avları yutabilirler” dedi.

Rusli ayrıca, son olaydaki yılanın türünü ağsı piton olarak açıkladı.