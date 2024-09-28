Kayıp Ferrari ve Porsche'ler hurdalıktan çıktı

ABD'de hurdalık bir alandan çok sayıda Ferrari, Porsche ve Lamborghini araba bulundu

ABD'de 40 yıldan uzun süredir kayıp olan lüks Ferrari, Porsche ve Lamborghini arabalar hurdalık alanda bulundu.

California'da hurdalıktan çıkarılan ve gelecek ay açık arttırmaya çıkarılacak arabaların değerinin milyonlarca doları bulduğu belirtiliyor. Arabalar arasında üç tane restore edilerek yeniden kullanılabilecek durumda olan "dünyanın ilk süper arabası" Lamborghini Miuras da var.

Satılacaklar arasında vintage araba parçaları da bulunuyor.

Müzayede şirketi RM Sotheby, arabaların Rudi Klein isimli klasik Avrupa arabası koleksiyonu yapan bir Alman kasaba ait olduğunu açıkladı. Klein, 1967'de kurduğu alanda birçok arabayı topladı ancak bu alan içindeki hazinelerle birlikte yıllar içinde unutuldu.

Klein'ın 2001'deki ölümünden sonra da arabalar kaderine terk edildi.