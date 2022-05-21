Katolik Kilisesine 120 milyon dolar cinsel istismar cezası

ABD'de Katolik psikoposluğu, cinsel istismar skandallarıyla ilgili bir davada 120 milyon dolardan fazla ödeme yapacağını duyurdu





Amerika Birleşik Devletleri'nde Katolik kilisesi, çocuklara yönelik cinsel istismar nedeniyle mağdurlara 120 milyon dolardan fazla tazminat ödeyeceğini duyurdu... Anlaşma kapsamında cinsel istismar vakalarıyla ilgili kamuya açık bir belge arşivi de oluşturulacak.

Amerika Birleşik Devletleri'nde, New Mexico eyaletindeki Katolik kilisesi, "kuvvetli delillere dayanan" çocuk istismarı vakaları nedeniyle 375 davacıya 121,5 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

Soruşturma sürecinde eyalette kiliselere ve dini okullara atanan 74 rahibin yüzlerce çocuğa cinsel istismarda bulunduğu belirlenmişti...

Başpiskoposluğunun onlarca yıl öncesine uzanan istismar davalarından korunmak için 2018 yılında iflas başvurusunda bulunduğu, ancak söz konusu tazminatı ödemekten kurtulamadığı kaydedildi.

Anlaşma kapsamında cinsel istismar vakalarıyla ilgili kamuya açık bir belge arşivi de oluşturulacak...

1850'lerde kurulan Santa Fe Başpiskoposluğu'nun önceki yıllarda da cinsel istismar mağdurlarına 52 milyon dolar ödediği belirtildi.



