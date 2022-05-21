banner762
banner815
Ferrari’nin
Ferrari’nin "eşsiz" modeli: SP48 Unica
13 0
BTM 2. Lig’de fikstür çekildi
BTM 2. Lig’de fikstür çekildi
259 0
 
Mesarya çiftçileri hüsran yaşıyor
Mesarya çiftçileri hüsran yaşıyor
45 0
Doğan yıldızları şampiyonluğa uçtu
Doğan yıldızları şampiyonluğa uçtu
25 0
Auguste Rodin’in Eserleri Antalya'da izleyiciyle buluştu!
Auguste Rodin’in Eserleri Antalya'da izleyiciyle buluştu!
28 0
Çevreyi yok etmeye devam
Çevreyi yok etmeye devam
37 0
Değirmenlik 5 yıl sonra yeniden Süper Lig’de
Değirmenlik 5 yıl sonra yeniden Süper Lig’de
48 0
banner797
banner794

Katolik Kilisesine 120 milyon dolar cinsel istismar cezası

banner476

ABD'de Katolik psikoposluğu, cinsel istismar skandallarıyla ilgili bir davada 120 milyon dolardan fazla ödeme yapacağını duyurdu

banner825
Katolik Kilisesine 120 milyon dolar cinsel istismar cezası
 
 
Amerika Birleşik Devletleri'nde Katolik kilisesi, çocuklara yönelik cinsel istismar nedeniyle mağdurlara 120 milyon dolardan fazla tazminat ödeyeceğini duyurdu... Anlaşma kapsamında cinsel istismar vakalarıyla ilgili kamuya açık bir belge arşivi de oluşturulacak.
Amerika Birleşik Devletleri'nde, New Mexico eyaletindeki Katolik kilisesi, "kuvvetli delillere dayanan" çocuk istismarı vakaları nedeniyle 375 davacıya 121,5 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.
Soruşturma sürecinde eyalette kiliselere ve dini okullara atanan 74 rahibin yüzlerce çocuğa cinsel istismarda bulunduğu belirlenmişti...
Başpiskoposluğunun onlarca yıl öncesine uzanan istismar davalarından korunmak için 2018 yılında iflas başvurusunda bulunduğu, ancak söz konusu tazminatı ödemekten kurtulamadığı kaydedildi.
Anlaşma kapsamında cinsel istismar vakalarıyla ilgili kamuya açık bir belge arşivi de oluşturulacak...
1850'lerde kurulan Santa Fe Başpiskoposluğu'nun önceki yıllarda da cinsel istismar mağdurlarına 52 milyon dolar ödediği belirtildi.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.