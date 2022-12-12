Katar’da Dünya Kupası’nı takip eden bir gazeteci daha öldü!

Dünya Kupası maçını LGBT tişörtüyle izlemek isteyen, ancak stada girmesine izin verilmeyen ABD'li muhabirin şüpheli ölümünün ardından, 48 saat sonra Katar'da bir gazeteci daha hayatını kaybetti.

Katar Dünya Kupası’nda görevli bir gazeteci daha aniden hayatını kaybetti. LGBT tişörtü giydiği için stada alınmayan ve manşetlere çıkan ABD’li muhabirin ‘kalp krizinden’ ölmesinden 48 saat sonra Katarlı foto muhabir Khalid al-Misslam’ın vefatı kamuoyunu sarstı.

Al Kass TV’de çalışan foto muhabirin ölüm nedeni henüz bilinmezken, Katar haber kuruluşu Gulf Times, “Katarlı Al-Misslam, Katar 2022 Dünya Kupası’nı takip ettiği sırada aniden öldü. Allah’tan rahmet ve ailesine başsağlığı diliyoruz” mesajını paylaştı.

Al-Misslam’ın çalıştığı kurum olan Al Kass TV de haberi doğrularken, LGBT tişörtü giydiği için stada girişi yasaklanan ABD’li Grant Wahl’ın ölümünden 48 saat sonra gerçekleşen olay yankı uyandırdı.

Katarlı foto muhabir Al-Misslam hayatını kaybetti.

GRANT WAHL’IN ÖLÜMÜ

48 yaşındaki ünlü futbol muhabiri Wahl, cuma akşamı Doha’daki Arjantin-Hollanda maçının uzatma dakikalarında yere yığıldı. Sağlık görevlileri kalp masajı yaptı ve 20 dakika boyunca canlandırmak için göğüs kompresörü kullanıldı.

Ambulansla yakındaki bir hastaneye kaldırılan Wahl’ın kalp krizi geçirdiği için hayatını kaybettiği açıklandı.

Katar’daki Dünya Kupası’nı takip eden ve hayatını kaybeden muhabir Grant Wahl.

“ÖLDÜRÜLDÜĞÜNE İNANIYORUM”

Wahl’ın vefatından kısa bir süre sonra, erkek kardeşi Erik, kardeşinin Katar rejimine yönelik eleştirileri nedeniyle öldürüldüğünü iddia etti.

Instagram’da bir paylaşım yapan Eric Wahl, şu sözleri sarf etti:

“Benim adım Eric Wahl, Seattle, Washington’da yaşıyorum. Ben Grant Wahl’ın kardeşiyim. Eşcinselim. Dünya Kupası’nda gökkuşağı tişörtü giymesinin sebebi benim. Kardeşim sağlıklıydı. Bana ölüm tehditleri aldığını söyledi. Kardeşimin öldüğüne inanamıyorum. Onun öldürüldüğünü düşünüyorum ve yardım için yalvarıyorum.”

Grant Wahl’ın cenazesi ABD’ye nakledilirken, ailesinin ABD’de otopsi yapılana kadar ölüm nedenini açıklamayacağı öğrenildi.