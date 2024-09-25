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Karşılıklı bomba yağmuru

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İsrail ordusu, Beyrut'a yine saldırdı; Hizbullah ise, İsrail'in kuzeyini roketlerle vurdu

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Karşılıklı bomba yağmuru
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İsrail, Lübnan'a önceki gün başlattığı hava saldırılarına dün de devam etti.

Önceki günkü geniş çaplı bombardımanlar sonucu Lübnan'da aralarında 35 çocuğun da olduğu 558 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise en az bin 24 olarak açıklandı.

İsrail ordusu, yaptığı açıklamada savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerini vurduğunu bildirdi.

Ordu radyosu, uçakların bin 500 hedefe yaklaşık 2 bin mermi attığını açıkladı.

Hizbullah ise saldırılara karşılık İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şamona kentini vurdu.

İsrail ordu radyosu, Lübnan'dan fırlatılan roketlerin bir depoda yangına yol açtığını, itfaiye ekibinin yangına müdahale ettiğini aktardı.

Lübnan devlet haber ajansı, ülkenin güneyindeki bir eve yönelik İsrail hava saldırısında can kayıpları olduğunu açıkladı.

İsrail ordusu, erken saatlerden bu yana Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 75 roket atıldığını açıkladı.

Açıklamada ülkenin kuzeyinde çok sayıda yangının çıktığı, binaların hasar gördüğü belirtildi.

Roketlerin sabah boyunca, en büyüğü 50 roket içeren ve Yukarı Celile bölgesine doğru fırlatılan beş yaylım ateşi halinde geldiği aktarıldı.

Ordu, roketlerin fırlatıldığı rampaların vurulduğunu duyurdu.

Lübnan'dan atılan roketlerin hedef aldığı bir diğer bölge de İsrail'in Hayfa kentinin güneydoğusu oldu. Ülkenin kuzeyinde sabah boyunca hava saldırısı sirenleri çaldı.

İsrail saldırılarının ikinci gününde Lübnan'daki siviller göçe devam etti.

Bombardımanların yerinden ettiği Lübnanlar, büyük bir göç dalgasıyla, güney bölgelerinden başkent Beyrut'a gitmeye başladı.

Dünya Sağlık Örgütü ise yaptığı açıklamada, Lübnan'daki hastanelerin binlerce yaralı nedeniyle bunalmış durumda olduğunu bildirdi.

Bölgesel tansiyon artarken Refik Hariri Uluslararası Havayolu verilerine göre Beyrut’a ve Beyrut’tan 30’dan fazla uçuş iptal edildi.

Türkiye, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri uçuşları da iptallere dahil.

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