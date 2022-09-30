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Karnı ağrıyan adamın midesinden 63 kaşık çıktı

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Hindistan'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın midesinden 60'dan fazla metal kaşık çıkarıldı

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Karnı ağrıyan adamın midesinden 63 kaşık çıktı

Kuzey Hindistan'daki Muzaffarnagar bölgesinde yaşanan olayda, dayanılmaz mide ağrısı şiakeyetiyle hastaneye başvuran adam tedaviye alındı. 

Yemek yiyemez ve içemez duruma gelen 32 yaşındaki adamın ağrısının sebebini belirlemek isteyen doktorlar röntgen ve tomografi taraması yaptı. 

İlk etapta bir tümörden şüphelenen doktorlar taramalar neticesinde adamın midesinde yoğun şekilde yabancı madde olduğunu tespit etti. 

MİDESİNDEN 63 METAL KAŞIK SAPI ÇIKARILDI

2 saatten fazla süen ameliyatı yapan doktor, "Ameliyatta yabancı cisimlerin çelik kaşık olduğunu fark ettik. Bu kadar çok kaşık çıkınca şok olduk. Tam 63 tane vardı. 35 yıllık meslek hayatımda gördüğüm nadir tıbbi vakalardan biriydi" dedi. 

Dr. Rakesh Khurana, adamın kaşıkların kafasını kırdığını ve sadece sap kısımlarını yuttuğunu belirtti. 

6 AY ÖNCE BAŞLAMIŞ

İyileşmesi için yoğun bakımda tutulan hasta ise yaklaşık altı ay önce metal nesneleri yemeye başladığını söyledi.

PİKA SENDROMU NEDİR?

Doktorlar hastanın Pika Sendromu olarak bilinen, besin olarak kabul edilmeyen maddelerin devamlı ve ısrarlı bir şekilde yenilmesi alışkanlığı olabileceğine inanıyor. 

Toprak, kil, tebeşir, kömür gibi nesneleri yeme alışkanlığı tıpta pika sendromu olarak adlandırılıyor. İsmi halk arasında fazla bilinmese de demir, çinko, kalsiyum eksikliği gibi nedenler ile kişiler bu maddeleri yeme eğilimine giriyor. Ancak uzmanlara göre bu durum hiçbir mineralin eksikliğini gidermediği gibi kabızlık, bağırsaklarda parazit, cıva zehirlenmesi gibi sorunlara neden olabiliyor. 

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