Kargalar 17 yıl boyunca kin tutabiliyor

Washington Üniversitesi’nden John Marzluff, kargaların 17 yıl boyunca kin tutabildiğini gösteren bir deney gerçekleştirdi. Marzluff ve diğer uzmanlar, bu kuşların insan yüzlerini tanıma ve hafıza yeteneklerine dikkat çekiyor

Washington Üniversitesi Doğal Yaşam Araştırmaları’ndan John Marzluff, kargaların 17 yıl boyunca kin tutabildiğini öne sürdü. Marzluff, kargalar üzerinde yaptığı deneyle bu sonuca vardığını açıkladı. 2006 yılında başlattığı bir deneyde, 7 kargayı yakalarken maske takan Marzluff, serbest bıraktığı kargaların kendisini tanıdığını ve yıllar boyunca çığlıklarıyla karşılaştığını belirtti.

Kargaların insan yüzlerini tanıma yetenekleri ve kin tutma kapasiteleri hem bilim insanlarını hem de sıradan kişileri şaşırtmaya devam ediyor. New York Times adına araştırma yapan Thomas Fuller, Vancouver ve Seattle’da karga saldırısı mağdurlarıyla konuştu. Bu saldırıların bazılarının yıllarca sürdüğü öğrenildi.

Marzluff’un deneyini etkileyici bulan Viyana Üniversitesi’nden Christian Blum da benzer bir deney gerçekleştirdi. Blum, kargaların kuzenleri olan kuzgunlar üzerinde yaptığı çalışmada da benzer sonuçlar elde etti ve “Kargalar kin tutma konusunda mükemmeller” dedi.

Seattle’da yaşayan Gene Carter, kargaların kendisine sürekli saldırdığını anlatarak, onların otobüs duraklarını bile bildiğini söyledi. Carter, kargalarla olan bu gergin ilişkisinin taşınana kadar sona ermediğini belirtti.

Bilim insanları, karga saldırılarının çoğunun ilkbahar ve yaz başında yavrularını korumak isteyen kuşlar tarafından gerçekleştirildiğini belirtiyor. Ancak diğer vakaların neden olduğu konusunda emin değiller.