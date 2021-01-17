banner583
banner590
Yarısı erkek yarısı dişi kuş keşfedildi
Yarısı erkek yarısı dişi kuş keşfedildi
7 0
Dr. Fazıl Küçük anısına yarıştılar
Dr. Fazıl Küçük anısına yarıştılar
14 0
 
Renault 5, elektriğin gücü ile geri döndü
Renault 5, elektriğin gücü ile geri döndü
25 0
Vatandaşlar, Avrupa veya ABD aşılarına güveniyor
Vatandaşlar, Avrupa veya ABD aşılarına güveniyor
23 0
Vatandaş kırmızı et yiyemez oldu
Vatandaş kırmızı et yiyemez oldu
70 0
En karanlık ve umutsuz günlerde o vardı
En karanlık ve umutsuz günlerde o vardı
112 0
Direksiyon hakimiyetini kaybedince kilise duvarını devirdi
Direksiyon hakimiyetini kaybedince kilise duvarını devirdi
129 0
banner529
banner570

Karantinayı delmek isteyen kadın kocasına tasma takıp sokakta gezdi

banner476

Karantinayı delmek isteyen kadın kocasına tasma takıp sokakta gezdi
banner601

Kanada’da koronavirüs kısıtlamalarını delmek için bir kadının başvurduğu yöntem şaşırttı. Kadın, ülkede dışarı çıkmak için yasal neden olan ‘köpek gezdirmeyi’ eşi üzerinde deneyerek, eşine tasma takıp sokakta gezdi.

Quebec bölgesindeki Sherbrooke kentinde yaşanan olayda, dışarı çıkmak için tek yasal neden olan ‘köpek gezdirme’yi eşi üzerinde deneyen kadın, eşine tasma takarak, sokakta gezdi. Polisin kontrolüne denk gelen kadın, “Köpeğimi gezdiriyorum. Bu gayet doğal” ifadelerini kullandı.

ÇİFTE BİN 200’ER DOLAR CEZA

Sheerbrooke Polisi’nden Isabelle Gendron, yerel La Tribune gazetesine yaptığı açıklamada, çifte 1200’er dolar para cezası kesildiğini söyledi.

TEK YASAL NEDEN KÖPEK GEZDİRMEK

Quebec bölgesinde akşam 20:00 ve sabah 05:00 saatlerinde sokağa çıkma uygulaması başlatılmıştı. Ülkede uygulanan karantina kurallarına göre söz konusu saatlerde, evin yakınlarında köpek gezdirmek dışarı çıkmak için tek yasal neden olarak görülüyor.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.