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Kapıları ve pencereleri kırıp yiyecek çalan 227 kiloluk hırsız aranıyor

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ABD'nin California eyaletinde 227 kiloluk devasa bir ayı şimdiye kadar yiyecek bulmak için 40'tan fazla eve girdi. Tank Hank adlı ayıyı, zararsız yöntemler durduramadı. Yetkililer hayvana ötenazi yapılmasını isterken, hayvan aktivistleri onun güvenli bir barınağa götürülmesi çağrısında bulundu.

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Kapıları ve pencereleri kırıp yiyecek çalan 227 kiloluk hırsız aranıyor
 

 227 KİLO AĞIRLIĞINDA

ABD’nin California eyaletinde “Tank Hank” adı verilen devasa bir siyah ayı, geçen yazdan bu yana Lake Tahoe semtinde yaklaşık 40  eve girdiği için polis tarafından aranıyor.

Yiyecek çalan Hank, ortalama bir ayıdan çok daha fazla olan 227 kg ağırlığında ve sürekli bir gıda kaynağı bulduğu için kış uykusuna yatmadığı düşünülüyor.


Kapıları ve pencereleri kırıp yiyecek çalan Tank adlı ayı aranıyor - 2

KAPILARI VE PENCERELERİ KIRIYOR

Yetkililer, vahşi hayvanın insanların yanında şiddet kullanmamak için ötenazi yapılmasının gerekli olabileceğini söylüyorlar. Ancak yaban hayatı grupları, onun bir sığınağa taşınmasını istiyor. 

Bununla birlikte, Hank’in Tank lakabını kilitli evlere aç bir şekilde dalarak kazandığı açıklandı.


Kapıları ve pencereleri kırıp yiyecek çalan Tank adlı ayı aranıyor - 3

California Balık ve Yaban Hayatı Departmanı sözcüsü Peter Tira, "Büyüklüğünü ve gücünü evlere girerken kullanmayı öğrendi. Garaj kapılarından, ön kapıları ve pencereleri kırarak evlere girmeye başardı” dedi.

South Lake Tahoe Polis Departmanı ise basında ayrıca "Kral Henry" olarak adlandırılan Hank’in son derece büyük bedeni ve koyu renkli tüyleri nedeniyle kolayca tanınabileceğini açıkladı.


 
Kapıları ve pencereleri kırıp yiyecek çalan Tank adlı ayı aranıyor - 4

Diğer taraftan şimdiye kadar, sirenler ve kuru ateşlemeli polis şoklayıcıları (ayıların nefret ettiği bir tıkırtı sesi çıkarıyor) gibi normal öldürücü olmayan ayı "tehdit etme" yöntemleri Hank'i uzaklaştırmada başarılı olmadı.


Kapıları ve pencereleri kırıp yiyecek çalan Tank adlı ayı aranıyor - 5

"ÖLDÜRÜLMEK YERİNE BARINAĞA GÖNDERİLMELİ"

Yerel bir vahşi yaşam savunuculuğu grubu olan Bear League, insan gıdasına olan aşırı iştahı nedeniyle Hank'in kendi boyutundan (siyah ayılar ortalama 45-130 kilo ağırlığa sahip) çok daha büyük olduğunu ancak öldürülmesinin vizcdansızca olduğunu açıkladı. Hayvan hakları savunucuları, Hank'in öldürülmek yerine tuzağa düşürülmesini ve bir sığınağa gönderilmesini  istedi
 


Kapıları ve pencereleri kırıp yiyecek çalan Tank adlı ayı aranıyor - 6

Tira şunları söyledi: "Hank, birçok yaban ayısının yaptığı gibi karınca ve böğürtlenlerden oluşan bir diyetle beslenmiyor. Tahoe'da yüksek kalorili yiyeceklere yıl boyunca erişim var. İster arta kalan pizzadan, dondurmadan, isterse sadece çöpten bahsediyor olalım. Ölü bir kütükten kurtçukları çıkarmak için saatlerce çalışmaktansa, bu tür yiyecekleri bulmak daha kolay.”


 
Kapıları ve pencereleri kırıp yiyecek çalan Tank adlı ayı aranıyor - 7

Öte yandan, yetkililer Hank hakkında 150'den fazla çağrı aldığını söyledi. Sadece son altı ayda 40'a yakın eve girdi ve bazen ciddi hasara yol açtı.


Kapıları ve pencereleri kırıp yiyecek çalan Tank adlı ayı aranıyor - 8

Yerel halktan Tim Johnson, "40 yıldır kasabadayım ve son zamanlarda kapılarımı kilitliyorum. Daha önce bunu hiç yapmazdım” dedi.

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