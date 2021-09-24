Kanarya Adaları'nın mucize evi

DAHA FAZLA YIKIMA DAİR ENDİŞELER VAR

Diğer taraftan, Associated Press'in bildirdiğine göre, adadaki lav ilerlemesi dün önemli ölçüde yavaşladı. Bu da erimiş kayanı önümüzdeki günlerde daha da yayılıp denize akmak yerine daha fazla yıkıma neden olabileceğine dair korkuları artırdı.