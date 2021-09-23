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Kanarya Adaları'nda aktif hale gelen yanardağda patlamaların şiddeti arttı

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İspanya'nın güneybatısında Kanarya Adaları bölgesindeki La Palma Adası'nda 50 yıl sonra aktif hale gelen Cumbre Vieja Yanardağı'ndaki patlamalar şiddetini artırarak devam ediyor.

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Kanarya Adaları'nda aktif hale gelen yanardağda patlamaların şiddeti arttı
  
  

Kanarya Adaları grubundaki en küçük adalardan biri olan ve volkanik bir coğrafyaya sahip La Palma'da, Cumbre Vieja Yanardağı'ndaki patlamalardan dolayı bölgeden tahliye edilenlerin sayısı 6 bini geçti.

Kanarya Adaları'nda aktif hale gelen yanardağda patlamaların şiddeti arttı - 2

Yerel yönetim kaynakları, 19 Eylül'den bu yana aktif durumda olan yanardağdan lav akışının ortalama yüksekliğinin 6 metreyi bulduğunu ve şimdiye kadar günde 6 bin ila 9 bin ton kükürt dioksit yayıldığını belirtti.

Kanarya Adaları'nda aktif hale gelen yanardağda patlamaların şiddeti arttı - 3

Denize doğru ilerleyen lavlar şimdiye kadar 320 evi yakıp geçerken, bölgede sadece 4 günde oluşan maddi hasarın 400 milyon euroyu bulduğu kaydedildi.

Kanarya Adaları'nda aktif hale gelen yanardağda patlamaların şiddeti arttı - 4

Yanardağ çevresindeki, 300'ü muz ağaçları olmak üzere şimdiye kadar toplam 400 hektarlık tarım alanının yandığı bildirildi.

Kanarya Adaları'nda aktif hale gelen yanardağda patlamaların şiddeti arttı - 5

Adada 7 yol trafiğe tamamen kapatılırken, lavların akış yönünde bulunan 4 ilçede okullarda eğitim öğretime ara verildi.

Bölge halkı, her geçen gün endişelerinin arttığı ve duygularının paniğe dönüşmeye başladığı yönünde basına açıklama yaptı.

Kanarya Adaları'nda aktif hale gelen yanardağda patlamaların şiddeti arttı - 6

Diğer yandan Kanarya Adaları Volkanik Araştırmalar Enstitüsü, Cumbre Vieja Yanardağı'ndaki patlamaların 24 ile 84 gün arasında sürmesinin öngörüldüğünü açıkladı.

Enstitü yetkilileri, yanardağın barındırdığı magma miktarının 17 ila 20 milyon metreküp arasında olduğunun tahmin edildiği bilgisini paylaştı.

Kanarya Adaları'nda aktif hale gelen yanardağda patlamaların şiddeti arttı - 7

Lavların günlük ortalama 700 metre ilerlediğini belirten uzmanlar, mevcut şartlarda lavların denize ulaşmasının iki hafta sürebileceğini ifade etti.

Uzmanlar, lavların denize dökülmesi halinde şiddetli patlamaların olacağı ve kimyasal reaksiyonlardan çıkacak gazların bölge halkı için tehlike arz edeceği uyarısında bulundu.

Kanarya Adaları'nda aktif hale gelen yanardağda patlamaların şiddeti arttı - 8

İspanya'daki sol koalisyon hükümeti de La Palma'nın felaket bölgesi ilan edileceği ve gerekli yardımların kısa sürede ulaştırılacağı açıklamasında bulundu.

Kral 6. Felipe'nin de yarın bölgeye giderek, çalışmalar hakkında bilgi alıp, yetkililerle görüşeceği bildirildi.

Kanarya Adaları'nda aktif hale gelen yanardağda patlamaların şiddeti arttı - 9

Cumbre Vieja yanardağının aktif duruma geçmesinden önceki bir haftalık sürede bölgede 21 binden fazla deprem meydana gelmişti.

İspanya'da en son yanardağ patlaması 1971 yılında, La Palma Adası'nın güneyindeki Teneguia Yanardağı'nda olmuştu.

Kanarya Adaları'nda aktif hale gelen yanardağda patlamaların şiddeti arttı - 10
Kanarya Adaları'nda aktif hale gelen yanardağda patlamaların şiddeti arttı - 11
Kanarya Adaları'nda aktif hale gelen yanardağda patlamaların şiddeti arttı - 12
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