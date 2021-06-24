Kanada’da şok edici keşif

Kanada’nın Saskatchewan eyaletinin güneyinde araştırma yapan bir kurum, yerli çocuklar için başka bir eski yatılı okulun sahasında yüzlerce işaretsiz mezar keşfetti.

ŞİMDİYE KADARKİ EN ÖNEMLİ SAYI



Egemen Yerli Milletler Federasyonu (The Federation of Sovereign Indigenous Nations) yaptığı açıklamada, yeni bulunan işaretlenmemiş mezarların sayısının "Kanada'da bugüne kadarki en önemli sayı" olduğunu söyledi. Ancak, açıklamada rakamlar belirtilmedi.



Kurum, düzenlediği basın toplantısında, Saskatchewan'daki eski "Marieval Kızılderili Konut Okulu'nun sahasında yüzlerce işaretsiz mezarın korkunç ve şok edici keşfini" açıklayacağını söyledi.

KANADA İSTİSMARCI VE ASİMİLASYONİST GEÇMİŞİYLE YÜZLEŞİYOR

Bununla birlikte, British Columbia eyaletindeki Kamloops kentinde yerli çocukların gönderildiği başka bir yatılı okulun sahasında 215 yerli çocuğun kalıntılarının haftalar önce keşfi, Kanadalıları istismarcı ve asimilasyonist bir sistemin mirasıyla yüzleşmeye zorladı.



1831 ve 1996 yılları arasında, Kanada'nın yatılı okul sistemi, yaklaşık 150 bin yerli çocuğu ailelerinden zorla ayırdı. 2015 yılında ülkenin Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu'nun "kültürel soykırım" olarak adlandırdığı olayda yetersiz beslendiler, fiziksel ve cinsel istismara maruz kaldılar.

Reuters ile konuşan hayatta kalanlar, sürekli açlığı ve yalnızlığı anlattı. Aynı zamanda okulların tehdit ve sık sık güç kullanımı altında olduğunu hatırlattı.

KATOLİK KİLİSESİ HALA ÖZÜR DİLEMEDİ



Kanada federal hükümeti 2008'de sistem için özür diledi. Okulların çoğunu oluşturan Roma Katolik Kilisesi ise özür dilemedi. Bu ayın başlarında, Papa Francis çok üzgün olduğunu söyledi, ancak hayatta kalanlar Papa’nın samimi olmadığını aktardı.