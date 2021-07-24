banner583
banner676
Değirmenlik dağ yolunda feci kaza
Değirmenlik dağ yolunda feci kaza
113 0
“Teslimat” İspanya'dan birincilikle döndü
“Teslimat” İspanya'dan birincilikle döndü
24 0
 
Manchester United, Jadon Sancho'yu transfer etti
Manchester United, Jadon Sancho'yu transfer etti
15 0
Hem Hafif Hem Lezzetli
Hem Hafif Hem Lezzetli
32 0
Cimnastikçiler, geceyi aydınlattılar
Cimnastikçiler, geceyi aydınlattılar
53 0
Klasiklerden Asya’ya büyük destek
Klasiklerden Asya’ya büyük destek
68 0
Bayramı evde geçirecekler için birbirinden sürükleyici diziler
Bayramı evde geçirecekler için birbirinden sürükleyici diziler
38 0
banner661
banner682

Kanada'da son 20 yılın en kurak dönemi

banner476

Kanada'nın Alberta, Ontario, British Columbia, Manitoba ve Saskatchewan eyaletlerinde etkili olan kuraklık nedeniyle tarımsal afet yaşanıyor

banner666
Kanada'da son 20 yılın en kurak dönemi
Kanada Federal Tarım Bakanı Marie-Claude Bibeau, Manitoba eyaletindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Giderek yoğunlaşan kuraklık durumunu izlemek ve bunlara yanıt vermek için eyalet ortaklarıyla yakın şekilde çalıştıklarını söyleyen Bibeau, federal hükümetin, afetin yaşandığı bölgelerdeki çiftçilere elinden geleni yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Bibeau, zarar gören çiftçi ve yetiştiricilere ilk etapta 75 milyon dolar destek sağlanacağını duyurdu.

SON 20 YILIN EN KURAK KOŞULLARI

Kanada basınına yansıyan bilgilere göre, Alberta, Saskatchewan ve Manitoba'nın geniş kesimlerinde kavurucu sıcaklıklar etkili olmaya devam ederken, bu bölgelerde neredeyse hiç yağış olmadı.

Ülkenin bazı bölgelerinde tarla ve ekili alanları çekirgeler istila etti.

Bazı belediyeler, "tarım felaket"i ilan ederken; yetiştiriciler sığırlarını beslemek için samanlarının bittiğini, saman pazarlarındaki fiyatlarınsa normalin çok üzerine çıktığını duyurdu.

Son 20 yılın en kurak koşullarının yaşandığı Kanada'da, otlakların çoğu hiç filizlenmedi.

Bazı meraların aşırı sıcak nedeniyle yeşilden kahverengiye dönüştüğü haberleri gelirken; bir çiftçi, "Yetişen otlar büyüdükten sonra sıcak yüzünden kavruluyor" dedi.

Bu arada aşırı sıcakların yol açtığı tarımsal afetin, Kanada sığırcılık sektöründe uzun vadeli bir azalmaya yol açabileceği bildirildi.

Kanada Sığıcılar Derneği Sözcüsü Brady Stadnicki, ülke çapındaki çiftlik sahiplerinden, yeterli yiyeceğe sahip olmayacaklarını bildikleri için, kıştan önce sürülerinin büyük kısmını satmak zorunda kalabileceklerini içeren raporlar geldiğini aktardı.
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.