Kaliforniya sahilini deniz aslanları işgal etti

ABD'nin Kaliforniya Eyaleti deniz aslanı akını ile karşı karşıya. Halk onları bir düzineyi geçmeyen sayılarda görmeye alışık ama ilk kez bu kadar büyük bir grup sahili ele geçirdiği için herkes şaşkın

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya Eyaleti deniz aslanı akını ile karşı karşıya. Halk onları bir düzineyi geçmeyen sayılarda görmeye alışık ama ilk kez bu kadar büyük bir grup sahili ele geçirdiği için herkes şaşkın.

Kaliforniya Eyaleti pek çok deniz memelisine ev sahipliği yapan kıyılarıyla ABD'nin hem nüfusun en yüksek olduğu, hem de hayvan çeşitliliğinin en yüksek olduğu eyaletlerden biri.

Okyanusa yakın noktalarda pek çok deniz canlısına ev sahipliği yapan eyaletin Monterey kenti San Carlos Sahili'nin bugünlerde misafirleri çok ama çok kalabalık.

Şuana kadar görülmemiş sayıda deniz aslanını ağırlayan sahile uyarı şeritleri çekildi, bölge halkının deniz aslanlarının dinlendiği kesimlere girmemesi için uyarılar yaptı.

Ancak güvenlik şeritlerine rağmen bölge sakinleri deniz aslanlarının fotoğraflarını çekmeyi ihmal etmedi.

Deniz aslanları veya kulaklı foklar olarak adlandırılan memeliler, Kaliforniya kıyılarının belirli noktalarında sıklıkla görülse de, bölge sakinleri Monterey'de daha önce hiç bu kadar çok deniz memelisinin toplandığını görmediklerini söylüyor.

HEPSİ ERKEK

Yetkililer sahilin plajını da geçici olarak kapatmaya karar verdi. Monterey Körfezi Ulusal Deniz Koruma Alanı'nda deniz biyoloğu olan Lisa Uttal, deniz aslanlarının San Carlos Plajı'nı neden seçtiklerinin tam olarak belli olmadığını, ancak ekosistemin zengin yiyecek çeşitliliğine ilgi duymuş olabileceklerini belirtiyor. Ayrıca plajda toplanan deniz aslanlarının neredeyse tamamı erkek.



