banner913
banner932
Atatürk Öğretmen Akademisi Yazılı Giriş Sınavı Bugün Yapılıyor
Atatürk Öğretmen Akademisi Yazılı Giriş Sınavı Bugün Yapılıyor
16 0
"Rumlara gereken yanıt verilmeli"
28 0
 
“Tehditle, baskıyla masaya oturmayız
“Tehditle, baskıyla masaya oturmayız"
21 0
Ev ve arazi alanlar da riskte
Ev ve arazi alanlar da riskte
234 0
Madde bağımlılığıyla mücadeleye önemli katkı
Madde bağımlılığıyla mücadeleye önemli katkı
20 0
Kutuplarda 'Cıva bombası' ortaya çıkabilir
Kutuplarda 'Cıva bombası' ortaya çıkabilir
15 0
En acı veda
En acı veda
16 0
banner1032

Kaliforniya sahilini deniz aslanları işgal etti

banner1020

ABD'nin Kaliforniya Eyaleti deniz aslanı akını ile karşı karşıya. Halk onları bir düzineyi geçmeyen sayılarda görmeye alışık ama ilk kez bu kadar büyük bir grup sahili ele geçirdiği için herkes şaşkın

banner1045
Kaliforniya sahilini deniz aslanları işgal etti
banner971
Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya Eyaleti deniz aslanı akını ile karşı karşıya. Halk onları bir düzineyi geçmeyen sayılarda görmeye alışık ama ilk kez bu kadar büyük bir grup sahili ele geçirdiği için herkes şaşkın.
Kaliforniya Eyaleti pek çok deniz memelisine ev sahipliği yapan kıyılarıyla ABD'nin hem nüfusun en yüksek olduğu, hem de hayvan çeşitliliğinin en yüksek olduğu eyaletlerden biri. 
Okyanusa yakın noktalarda pek çok deniz canlısına ev sahipliği yapan eyaletin Monterey kenti San Carlos Sahili'nin bugünlerde misafirleri çok ama çok kalabalık. 
Şuana kadar görülmemiş sayıda deniz aslanını ağırlayan sahile uyarı şeritleri çekildi, bölge halkının deniz aslanlarının dinlendiği kesimlere girmemesi için uyarılar yaptı. 
Ancak güvenlik şeritlerine rağmen bölge sakinleri deniz aslanlarının fotoğraflarını çekmeyi ihmal etmedi.
Deniz aslanları veya kulaklı foklar olarak adlandırılan memeliler, Kaliforniya kıyılarının belirli noktalarında sıklıkla görülse de, bölge sakinleri Monterey'de daha önce hiç bu kadar çok deniz memelisinin toplandığını görmediklerini söylüyor.
HEPSİ ERKEK
Yetkililer sahilin plajını da geçici olarak kapatmaya karar verdi. Monterey Körfezi Ulusal Deniz Koruma Alanı'nda deniz biyoloğu olan Lisa Uttal, deniz aslanlarının San Carlos Plajı'nı neden seçtiklerinin tam olarak belli olmadığını, ancak ekosistemin zengin yiyecek çeşitliliğine ilgi duymuş olabileceklerini belirtiyor. Ayrıca plajda toplanan deniz aslanlarının neredeyse tamamı erkek.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.