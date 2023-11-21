banner913
banner932
Faylarımız sürekli artacak, hiçbir zaman azalmayacak
Faylarımız sürekli artacak, hiçbir zaman azalmayacak
27 0
İskele’ye deniz üssü kuruluyor
İskele’ye deniz üssü kuruluyor
33 0
 
“Pes edecek değiliz”
“Pes edecek değiliz”
15 0
Denner rekor kırarak şampiyon!
Denner rekor kırarak şampiyon!
24 0
ABD'de Sağlık Krizi: 450 Kişiye Hepatit ve HIV Bulaşma Riski
ABD'de Sağlık Krizi: 450 Kişiye Hepatit ve HIV Bulaşma Riski
21 0
Kıbrıs savaş üssü oldu
Kıbrıs savaş üssü oldu
29 0
Utandıran manzara
Utandıran manzara
28 0
banner964
banner985

Kalıcı çözüm bağımsız Filistin Devleti’nin kurulması

banner989

Amerika Birleşik Devletleri’nde Dışişleri Bakanlığı basın toplantısında ana gündem yine Filistin’di.

banner974
Kalıcı çözüm bağımsız Filistin Devleti’nin kurulması
banner971

Amerika Birleşik Devletleri’nde Dışişleri Bakanlığı basın toplantısında  TRT Haber Muhabiri Sözcü Matthew Miller’a Batı Şeria’daki katliamları sordu: 


“ABD olarak İsrail’in saldırılarının sebebinin Hamas olduğunu iddia ediyorsunuz. Batı Şeria’da Hamas olmamasına rağmen İsrail tarafından yüzlerce sivil öldürüldü. Hatta camiler bombalandı. Bu konudaki yaklaşımınız nedir?”


Sözcü Miller, Batı Şeria’daki katliamları da meşru müdafaa olarak gördüklerini savundu. “Yerleşimcilerin” Filistinli sivillere karşı uyguladığı şiddet olaylarında artış görüldüğünü de ekledi.


“Kalıcı çözüm bağımsız Filistin Devleti’nin kurulması”


TRT Haber Muhabiri , Sözcü Miller’a Batı Şeria’dakine benzer şekilde kendi evinin işgal edilmesi halinde ne tepki vereceğini sordu:


“Ben sizin kullandığınız yerleşimci ifadesi yerine Birleşmiş Milletler raporları doğrultusunda işgalci kelimesini kullanmak istiyorum. Teksaslı olduğunuz söylemiştiniz. Batı Şeria’daki gibi Meksikalılar ve onlara eşlik eden Meksika askerleri sınırı geçip sizin ailenizin Teksas’taki evine girip bu ev artık bizim deseler tepkiniz ne olurdu? Bu işgalci sorununun kalıcı çözümü nedir?”


Dışişleri Sözcüsü soruya net yanıt vermekten kaçındı. Kalıcı çözümün bağımsız bir Filistin Devleti’nin kurulması olduğunu dile getirdi.

banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.