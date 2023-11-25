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Kafesinden kaçan at, uçağı geri döndürdü

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Kafesinden kaçan at, uçağı geri döndürdü
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ABD'nin New York kentindeki John F. Kennedy Havalimanı'ndan Amsterdam için kalkan uçak, "kaçak yolcu" nedeniyle uçuşunu yarıda keserek geri dönmek zorunda kaldı.
Uçakta taşınan bir at kafesinden kaçarak uçak içinde dolaşmaya başladı.
Bunun üzerine, pilot ve uçuş ekibi John F. Kennedy Havalimanı'na geri dönmek zorunda kaldı.
 
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