Kafatasını süs diye kullandılar

ABD'nin doğu eyaletlerinden Tennessee’deki Gobey bölgesinde bir kişi, bulduğu kafatasını eve götürerek şöminesinin üstüne bir yıldan fazladır süs eşyası olarak kullandı.
Komşuların dikkatini çekmesi üzerine polise ihbar edilen kimliği belirsiz kişinin evine gelen polis, kaftasını incelenmek üzere DNA merkezine gönderdi.
Yapılan incelemelerde, kafatasının 8 yıldır haber alınamayan Junior Willie McCann’e adlı kişiye ait olduğu tespit edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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