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Kafasında okla yaşayan geyik görenleri şaşırttı

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Kanada’nın Ontario eyaletinde kafasının ortasında ok olmasına rağmen yaşamını sürdüren bir geyik görüntülendi

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Kafasında okla yaşayan geyik görenleri şaşırttı
Kanada’nın Ontario eyaletinde kafasının ortasında ok olmasına rağmen yaşamını sürdüren bir geyik görüntülendi. Vahşi yaşamı fotoğraflayan Lee-Anne Carver, 3 yıl boyunca evlerinin bahçesine gelen Carrot (Havuç) adını verdiği geyiğin kafasına bir ok saplandığını tespit etti. Carver tarafından görüntülenen geyiğin bu halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Geyiğin ne zaman ve kimin saldırısına uğradığı bilinmezken hayvananın hayatta kalmasının nasıl mümkün olduğu tartışılıyor. Fotoğrafı çeken Lee-Anne Carver, geyiğin hiç de acı çeker bir hali olmadığını ifade etti.
 
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