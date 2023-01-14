Kafasında boynuz çıkan kadın yardım bekliyor

Hindistan'da bir kadın kafasında çıkan "boynuzlar" sebebiyle zor günler geçiriyor

Hindistan’da bir kadının kafasında çıkan “boynuzlar” tüm dünyanın gündeminde. 60 yaşındaki Mimiya Bai Kori, kafasındaki bu boynuza benzer rahatsızlığın üç sene önce başladığını söylüyor ve yardım talep ediyor.

Mimiya Bai Kori, bu boynuzların çok şiddetli ağrılara neden olduğunu söylüyor. Daha önce yaşadığı bu sorunu yakın çevresiyle paylaştığını fakat kimsenin ilk başta kendisine inanmadığını söyleyen Kori, yaşadığı acıyı şöyle tarif ediyor:

“Yaşadığım fiziksel ve psikolojik acıyı kimse anlayamaz. Üç yıldır çok kötü durumdayım. Yalvarmadığım kimse kalmadı. Kimse beni dinlemiyor.”

Yaşadığı bu sorunun tedavisi için uzman doktorlarla görüşen Kori, doktorların kendisine “Ameliyat olmalısın” demesi halinde bunu karşılayabilecek maddi gücünün olmadığını söylüyor ve devletten yardım bekliyor.

