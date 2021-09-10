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Kadınların işi çocuk doğurmak

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Afganistan'da kurulan yeni Taliban hükümeti kabine toplantısı sonrası kadınlar için yeni yasakları duyurmuş buna göre, kadınların kriket de dahil olmak üzere spor yapmalarını yasaklamıştı.

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Kadınların işi çocuk doğurmak
 

''KADINLAR HÜKÜMETTE ASLA BAKANLIK GÖREVİ ALAMAZ"

Afgan medyası TOLO News'e dün bir demeç veren Taliban Sözcüsü Sayed Zekrullah Haşimi bu kez de ''Kadınların bakanlıkta işi yok. Kadınlar hükümette asla bakanlık görevi alamaz. Çünkü bu onların taşıyamayacağı bir yük. Bunun yerine doğurmalılar. Kabinede yerleri yok. Afgan kadınları, Afganistanlıları doğuran, onları İslam ahlakı üzerine yetiştirenlerdir.

"PROTESTO YAPANLAR AFGAN KADINI DEĞİL"

Haşimi ayrıca 'sokaklarda protesto eden kadınların Afganistan'ın kadınları olmadığını' söyledi.

Taliban Sözcüsü Haşimi: Kadınların hükümette işi yok, onların işi çocuk doğurmak
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