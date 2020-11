Kadın üreme organlarıyla erkek olarak doğdu, şimdi hamile

Erkek genital organıyla doğan Mikey Chanel, rutin bir kontrolde ‘şans eseri’ yumurtalıkları, rahmi ve döl yatağı tüpleri olduğunu öğrendi ve şimdi hamile. Nadir görülen PMDS adlı sendromla dünyaya gelen Chanel, hayatının bundan sonraki kısmında insanların bu durumu anlaması ve normal karşılaması için çalışacak

Erkek genital organıyla doğan Mikey Chanel adlı gencin hayatı, rutin bir doktor kontrolünde yumurtalıkları, rahmi, rahim boyu ve döl yatağı tüplerinin olduğunu öğrenmesiyle değişti.

Şimdi 18 yaşındaki olan Chanel bir erkek olarak dünyaya geldi, fotoğraftaki gibi bir erkek çocuğuydu ama kendini her zaman diğer erkek arkadaşlarından farklı hissetti. Mirror gazetesine konuşan Chanel, anne karnında ceninken yapılan testler, onun kız olduğunu ortaya çıkarırken, erkek cinsel organıyla doğunca ailesini ve doktorları şaşırttığını anlattı.

ULTRASONLA HAYATI DEĞİŞTİ

ABD’nin Boston şehrinde yaşayan Chanel, “Ben başlangıçtan itibaren farklıydım. Beş yaşındayken teyzemin çantalarıyla oynar, annemin rujunu sürerdim. Hiçbir zaman bir erkek gibi hissetmedim. Oldukça kadınsıydım ve hiçbir zaman tam bir ‘erkek ergenliği’ döneminden geçmedim” dedi. Yüzünde çok az tüy olduğunu söyleyen Chanel, “Her zaman kalçalarımın belirgin olduğu kadınsı vücut şekline sahip oldum” diye konuştu.

Sahip olduğu görünüm nedeniyle okul hayatı boyunca zorbalığa maruz kaldığını söyleyen Chanel, 13 yaşındayken eşcinsel olduğunu keşfetti. Hayatını değiştiren olaysa, geçen yıl rutin doktor kontrolünde gerçekleşti. İdrar yaptıktan sonra tuhaf bir his yaşadığını fark eden Chanel, muayene oldu ve idrar yollarını incelemek isteyen doktor ultrason çekti. Ultrasonla görüntüleme sonucu Chanel’in rahmi, yumurtalıkları, rahim boynu ve döl yatağı tüplerinin olduğu ortaya çıktı. Doktor, Chanel’e isterse hamile kalabileceğini söyledi.

“KAMERA ŞAKASI SANDIM”

Chanel, yaşadığı şoku, “Bunun bir şaka olduğunu düşündüm. Böyle bir şeyin mümkün olduğunu bilmiyordum hiç. ‘Kameralar nerede’ diye güldüm. Ama sonra doktor bana ultrason görüntüsünü gösterdi” diye anlattı. Chanel’e Kalıcı Müllerian Kanal Sendromu (Persistent Müllerian Duct Syndrome-PMDS) teşhisi konuldu. Çok nadir görülen bu durumda kişi, kadın üreme iç organlarına sahipken, dışarıda erkek genital organına sahip oluyor.

DOKTORLAR RAHMİNİ ALMAK İSTEDİ

Doktorlar, Chanel’e hemen bir histerektomi ameliyatı önerdi. Yani rahmini ameliyatla aldırması gerektiğini, çünkü PMDS durumunda, kanser ve tümör riskinin yüksek olduğunu, rahmin alınmasıyla risklerin azaltılabileceğini anlattı.

“Erkek tarafım kısırdı ama yumurtalıklarımın fonksiyonunu sürdürdüğü söylendi” diyen Chanel, “Birkaç hafta üzerimdeki şoku atamadım. Sonra eğer bebeği kendim taşımazsam çocuk sahibi olamayacağımı fark ettim” diye konuştu.

MİKROENJEKSİYONLA HAMİLE KALDI

“Hep bir çocuğum olsun istiyordum. Küçükken bebeklerle oynardım ve gelecekteki çocuklarımı görürdüm. Dolayısıyla ‘Ya şimdi ya hiç’ diyerek hamile kalmaya karar vedim” diyen Chanel bir dizi üreme tedavisi gördü. *Mikroenjeksiyon yöntemiyle hamile kalması sağlandı. Üç döllenmiş embriyo, Chanel’in fallop tüpüne, vajinal açıklığı olmadığı için karın boşluğu yoluyla yerleştirildi.

Şimdi dört aylık hamile olan Chanel, “Bana yüzde 20 işe yarayacağı söylendi ama oldu. Şok içindeydim ama mutluydum. Bir ebeveyn olmak için sabırsızlanıyorum. Ebeveynlerim ben çocukken çok fazla yanımda değildi, dolayısıyla ben onların yapamadığı gibi bir ebeveyn olmak istiyorum. Her ihtiyaç duyduğunda çocuğumun yanında olmak istiyorum” dedi.

Hamileliğe yardımcı olması için östrojen desteği alan ve bebek doğduktan sonra da cinsiyet geçişine devam etmeyi uman Chanel, “Kendimi hiç bu kadar fazla kadın hissetmemiştim” dedi.

Chanel, bundan sonraki hayatında deneyimini aktararak PMDS durumu hakkında farkındalık yaratmak, insanların bunun tıbbi bir durum olduğunu anlamasına yardım etmek istiyor.