Kadın gardiyan, mahkumla erzak dolabında ilişkiye girdi

İngiltere’de 25 yaşındaki kadın cezaevi memuru, cezaevinde bir mahkum ile erzak dolabında cinsel ilişkiye girdiği için tutuklandı. Çiftin sık sık erzak dolabına gittiği ve cinsel ilişkiye girdiği tespit edildi

İngiltere’de 25 yaşındaki kadın cezaevi memuru Shania Begum, görev yaptığı cezaevinde Joshua Mulllings isimli mahkumla erzak dolabında cinsel ilişkiye girdi. Kameralar tarafından da kaydedilen ve ülke gündemine bomba gibi düşen olay sonrası kadın gardiyan tutuklandı.

Mahkeme, çiftin hapishanede sık sık erzak dolabının olduğu odaya gittiğini tespit etti. Bu durumdan şüphelenen cezaevi yetkilileri, odaya gizli kamera yerleştirdi ve çifti suçüstü yakaladı. Kamera görüntülerinde Begum’un mahkumla ilişkiye girdiği sıradan telsizden yapılan anonsu da umursamadığı ortaya çıktı.

Polis mahkumla ilişkisi olduğu için hakkında soruşturma açılan Begum’un telefonunu inceledi. Arama geçmişinde sürekli ilişki yaşadığı mahkumla ilgili yazılara baktığı tespit edildi.

Begum’un avukatı, Begum’un ilişkiye girdiği mahkuma çok değer verdiğini fakat mahkumun kendisini kullandığını bu nedenle Begum’un bu ilişkiden dolayı pişmanlık duyduğunu söyledi. Mahkeme, Begum’a, kamu görevinde kötüye kullanma suçunu kabul ettiği için 16 ay hapis cezası verdi.



