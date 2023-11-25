Kaçırdığı uçağın peşinden pistte koştu

Avustralya'daki Canberra Havalimanı'nda uçağını kaçıran bir kadının, piste çıkarak uçağın peşinden koşması sosyal medyada gündem oldu.

Başka bir yolcunun paylaştığı videoda kadının güvenlik görevlilerini aşarak pistte koştuğu ve pilota el ettiği görülüyor.

Avustralya Federal Polisi ise güvenlik ihlali yaptığı gerekçesiyle kadını gözaltına aldı.

