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JPMorgan CEO’sundan ekonomik kasırga uyarısı

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JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, yatırımcıları ekonomik bir "kasırgaya" hazırlanmaları konusunda uyardı

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JPMorgan CEO’sundan ekonomik kasırga uyarısı

 JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, ekonominin sıkı para politikası ve Rusya Ukrayna savaşı gibi zorluklarla mücadele ederken, yatırımcıları ekonomik bir “kasırga”ya hazırlanmaları konusunda uyardı.

Dün gerçekleşen bir konferansta konuşan Dimon, “Bu kasırga önümüze geliyor,” dedi. Dimon konuşmasında, “Bu küçük bir fırtına mı yoksa büyük bir kasırga mı bilmiyoruz. Kendinizi hazırlasanız iyi olur” ifadelerine yer verdi.

DURUM BEKLENENDEN DAHA ZOR OLABİLİR

Dimon, JPMorgan’ın mayıs ayında ABD ekonomisinin üzerinde beliren bulutlar olduğunu belirterek enflasyonu dizginlemeye çalışan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) karşılaştığı zorluklara vurgu yaptı.

Dimon ABD ekonomisinin karşı karşıya kaldığı durum göz önüne alındığında gelecek dönemin beklenenden daha zor olabileceğini belirtti.

FED’İN BAŞKA SEÇENEĞİ YOK

Dimon, Fed’in enflasyonist baskılar nedeniyle faiz oranlarını yükseltmesi gerektiğini aktararak, ABD bankacılık sisteminin bu zorluklara dayanabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Fed’in niceliksel sıkılaşma yapmak zorunda olduğunu vurgulayan Dimon, “Başka seçenekleri yok, çünkü sistemde çok fazla likidite var.” değerlendirmesinde bulundu.

BÜYÜME TAHMİNLERİ AŞAĞI ÇEKİLDİ

JPMorgan ekonomistleri geçen ay, 2022’nin ikinci yarısında ABD ekonomisi için büyüme tahminlerini yüzde 3’ten yüzde 2,4’e, 2023’ün ilk yarısı için yüzde 2,1’den yüzde 1,5’e ve 2023’ün ikinci yarısı için yüzde 1.4’ten yüzde 1’e düşürdü.

Büyüme verilerinin revize edilmesinde düşen hisse senedi fiyatları, daha yüksek faiz oranları ve doların güçlenmesi etkili oldu

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