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Johnson karantinanın 21 Haziran’da biteceğini öngörüyor

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson 6 Mayıs’ta gerçekleşecek seçimler öncesi yaptığı açıklamada karantina kısıtlamalarının 21 Haziran’da kaldırılabileceğini söyledi

Johnson karantinanın 21 Haziran’da biteceğini öngörüyor

Johnson bu hafta yaptığı açıklamada başarılı geçen aşı sürecinden sonra koronavirüs kısıtlamalarının yedi hafta içinde kaldırılabileceğini belirtti.

Bu tarihten itibaren devam eden sosyal mesafe kurallarının da iptal edileceğini belirten Johnson, 17 Mayıs’ta başlaması planlanan uluslararası seyahatlerin ise yakından takip edileceğini söyledi.

Avrupa’da en fazla ölümlerin yaşandığı İngiltere’de Johnson hükümeti, aşılama konusunda birçok gelişmiş ülkeyi geride bıraktı.

Ticaret Bakanı Liz Truss Sky News’e verdiği mülakatta karantinaların kaldırılmasına dair “çok hızlı davranıp sağladığımız ilerlemeyi riske atmamalıyız. İnsanlar seyahat konusunda bir süre daha beklemeli” yorumunu yaptı.

Kısıtlamaların kaldırılmasının konuşulduğu bir ortamda İngiltere, Galler ve İskoçya 6 Mayıs’ta gerçekleşecek belediye seçimlerine hazırlanıyor.

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