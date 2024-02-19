Jennifer Lopez, göz kamaştırdı

Son yıllarda özel hayatıyla gündemden düşmeyen Jennifer Lopez'in yeni albümüne sayılı gün kaldı. Lopez'in 9. stüdyo albümü 16 Şubat'ta dinleyici ile buluşacak.
Lopez, 2002'de çıkardığı ve kariyerinin dönüm noktalarından olan This Is Me… Then'in 22. yılında duyurduğu yeni albümüne This Is Me… Now adını verdi.
Albümünün hikayesini "This Is Me...Now: A Love Story" adlı filmle beyazperdeye taşıyan Lopez, merakla beklenen filmin Los Angeles'ta gerçekleşen görkemli prömiyerine katıldı.
Zuhair Murad imzalı işlemeli straplez elbisesiyle göz dolduran 54 yaşındaki Lopez'e, eşi Ben Affleck eşlik etti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.