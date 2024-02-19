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Jennifer Lopez, göz kamaştırdı

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, dokuzuncu albümü This Is Me… Now ile aynı gün vizyona girecek olan "This Is Me… Now: A Love Story" adlı filminin prömiyerinde göz kamaştırdı

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Jennifer Lopez, göz kamaştırdı
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Son yıllarda özel hayatıyla gündemden düşmeyen Jennifer Lopez'in yeni albümüne sayılı gün kaldı. Lopez'in 9. stüdyo albümü 16 Şubat'ta dinleyici ile buluşacak.
Lopez, 2002'de çıkardığı ve kariyerinin dönüm noktalarından olan This Is Me… Then'in 22. yılında duyurduğu yeni albümüne This Is Me… Now adını verdi.
Albümünün hikayesini "This Is Me...Now: A Love Story" adlı filmle beyazperdeye taşıyan Lopez, merakla beklenen filmin Los Angeles'ta gerçekleşen görkemli prömiyerine katıldı.
Zuhair Murad imzalı işlemeli straplez elbisesiyle göz dolduran 54 yaşındaki Lopez'e, eşi Ben Affleck eşlik etti.
 
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