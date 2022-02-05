JeffBezos’un süper yatı için tarihi köprü kaldırılıyor

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un 485 milyon dolarlık süper yatının geçmesi için Hollanda'nın tarihi Koningshaeven Köprüsü'nün orta bölümü kaldırılacak

Dünyanın en zengin iş insanlarından Amazon'un kurucusu Jeff Bezos için Hollanda'da inşa edilen türünün en büyük yatının açık denize ulaşabilmesi için Rotterdam’ın simgesi yapılarından tarihi Koningshaven Köprüsü'nün söküleceği açıklandı.Amazon'un kurucusu Jeff Bezos için Oceanco tarafından üretilen yatın 127 metre uzunluğunda ve 40 metre yüksekliğe sahip olduğu belirtildi. Rotterdam'da inşa edilen 500 milyon dolarlık yatın denize ulaşması için kentin simge yapılarından Koningshaven Köprüsü'nün sökülmesi gerekiyor.Bezos’un yatı, 1878’den kalma ve 1940’ta İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından bombalandıktan sonra yeniden inşa edilen ikonik Koningshaeven Köprüsü’nden geçemeyince köprünün orta bölümünün kaldırılmasına karar verildi.Rotterdam belediye başkanının sözcüsü yaptığı açıklamada, “Tek yol bu” dedi ve Bezos’un gerçekleştirilecek operasyonun faturasını ödeyeceğini de sözlerine ekledi.Yerel konsey, 2017’deki büyük bir yenilemeden sonra köprünün bir daha asla sökülmeyeceğine dair söz verdiği için, karar Hollanda’da tepki topladı. Belediye başkanlığı, teknenin inşasının ekonomik faydalarına ve istihdama vurgu yaparken, köprünün yeniden inşa edileceğine de söz verdi.Hollanda basınında yer alan haberlere göre; çelik kirişli köprünün orta bölümü, 40 metre yüksekliğindeki tekneye yeterli alan sağlamak için kaldırılacak. İşlemin birkaç hafta sürmesi ve bu yaz gerçekleşmesi bekleniyor.