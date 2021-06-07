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Jeff Bezos, uzay yolculuğuna çıkacak

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Jeff Bezos, uzay yolculuğuna çıkacak

Dünyanın en zengin kişileri arasında olan Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ile kardeşi Mark Bezos, Jeff Bezos’un sahip olduğu uzay turizmi şirketi Blue Origin’in New Shepard isimli uzay mekiğiyle uzay yolculuğuna çıkacak.

Bezos Instagram hesabından yaptığı açıklamada ilk insanlı uzay uçuşunun gelecek ay gerçekleşeceğini belirterek “5 yaşından beri uzaya gitme hayali kuruyordum. 20 Temmuz’da bu maceralı yolculuğu en yakın arkadaşım olan kardeşimle birlikte yapacağım.” ifadelerini kullandı.

Bu uçuş, özel ticari uzay yolculuğu için de bir dönüm noktası olacak.

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