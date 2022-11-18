Japonya’da enflasyon 40 yılın zirvesinde

Japonya'da çekirdek tüketici fiyat endeksi tahminlerin üzerinde artışla 1982'den beri görülen en yüksek seviyeye çıktı



Japonya’da çekirdek tüketici fiyatları enflasyonu, Merkez Bankası’nın (BOJ) gevşek para politikasını sürdürürken görmezden geldiği ithal maliyet baskıları ve zayıf para birimi nedeniyle ekim ayında 40 yılın zirvesine çıktı.



Japonya’da çekirdek tüketici fiyat endeksi ekimde yıllık yüzde 3,6 ile ekonomistlerin yüzde 3,5 seviyesindeki beklentisinin üzerinde kaydedildi.



Tüketici fiyat endeksi eylülde yıllık yüzde 3 artmıştı.



Japonya’da enflasyon böylece İran-Irak savaşından kaynaklanan Orta Doğu krizinin ham petrol arzını kesintiye uğrattığı ve enerji fiyatlarında artışı tetiklediği Şubat 1982’den bu yana en büyük olarak kayıtlara geçti.



JAPONYA MERKEZ BANKASI’NDAN SIKILAŞMA BEKLENMİYOR

Değişken taze gıda fiyatlarının dahil edilmediği ancak petrol ürünlerini kapsayan çekirdek tüketici fiyatları endeksindeki artış, enflasyonun art arda yedinci ayda BOJ’un yüzde 2 hedefinin üzerinde kaldığını gösterdi.



Ancak ekonomistler, BOJ’un dünya genelindeki faiz artırım trendine katılmasını beklemiyor çünkü BOJ bu yılki enflasyondaki artışın maliyet kaynaklı olduğunu ifade ediyor ve ithalat maliyetlerinin azalmasıyla ortadan kalkmasını öngörüyor. (REUTERS)