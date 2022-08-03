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Japonya’da aşırı sıcaklar nedeniyle 7 bin 116 kişi kişi hastaneye kaldırıldı

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Japonya’da etkisini sürdüren aşırı sıcaklar nedeniyle 7 bin 116 kişi hastaneye kaldırıldı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), aşırı sıcakların önümüzdeki haftaya dek süreceğini açıklarken, yetkililer sıcak çarpması uyarısı yaptı

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Japonya’da aşırı sıcaklar nedeniyle 7 bin 116 kişi kişi hastaneye kaldırıldı

 

Japonya’da etkisini sürdüren aşırı sıcaklar nedeniyle 7 bin 116 kişi hastaneye kaldırıldı.


Japonya’da aşırı sıcaklar nedeniyle 7 bin 116 kişi kişi hastaneye kaldırıldı - 2

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), aşırı sıcakların önümüzdeki haftaya dek süreceğini açıklarken, yetkililer sıcak çarpması uyarısı yaptı.


Japonya’da aşırı sıcaklar nedeniyle 7 bin 116 kişi kişi hastaneye kaldırıldı - 3

Japonya’nın farklı kesimlerinde görülen mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar, binlerce insanı hastanelik etti.


Japonya’da aşırı sıcaklar nedeniyle 7 bin 116 kişi kişi hastaneye kaldırıldı - 4

Japonya İçişleri ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı Yangın ve Afet Yönetim Ajansı'nın verilerine göre, 25-31 Ağustos tarihleri arasında 7 bin 116 kişi sıcak çarpması nedeniyle hastanelik oldu.


Japonya’da aşırı sıcaklar nedeniyle 7 bin 116 kişi kişi hastaneye kaldırıldı - 1

Hastaneye kaldırılan kişi sayısı bir önceki haftaya göre 3 bin 77 artarken, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise yüksek sıcaklıkların önümüzdeki haftaya dek etkisini sürdüreceğini belirterek, halka sıcak çarpması uyarısında bulundu.


Japonya’da aşırı sıcaklar nedeniyle 7 bin 116 kişi kişi hastaneye kaldırıldı - 6

Öte yandan, termometrelerin dün 39,5 dereceyi gösterdiği ülkede Kanto Koshin ve Tokai bölgelerinde maksimum sıcaklığın bugün de 38 derece veya üzeri olacağı açıklanırken, yetkililer mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmama, klima kullanma ve bol su tüketme çağrısını yineledi.


Japonya’da aşırı sıcaklar nedeniyle 7 bin 116 kişi kişi hastaneye kaldırıldı - 7
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