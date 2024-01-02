Japonya’da 2024 depremle başladı

Japonya, yeni yılın ilk gününde depremlerle sarsıldı. İşikawa eyaletinde 1,5 saat içerisinde en büyüğü 7,6 olan 9 deprem kaydedildi. Büyüklüğü 5'e kadar olan depremler sürüyor. Depremler sonrası tsunami uyarısı yapıldı. Dalgaların 5 metreye ulaşabileceği belirtildi



Devlet televizyonu NHK, ülkenin 7.4 büyüklüğündeki bir depremle sallandığını duyurdu.



Japonya Meteoroloji Ajansının açıklamasına (JMA) göre, İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında art arda depremler oldu.

Yerel saatle 16.06'da 5,7, 16.10'da 7,6, 16.18'de 6,1, 16.39'da 5,2, 16.42'de 5,2, 16.48'de 5, 16.56'da 5,7, 17.07'de 5,2 ve 17.29'da da 5 büyüklüğünde depremler oldu.

Bölge genelinde 4 ila 5 büyüklüğündeki depremlerin sürdüğü bildirildi.

Depremin merkez üssü Ishikawa'da en az 30 evin yıkıldığı bildirildi.

5 METRELİK TSUNAMİ UYARISI

Depremlerin ardından bölge sahilinin farklı bölgelerine son 1,5 saat içinde 3 ila 5 metre yüksekliğinde tsunami dalgalarının ulaştığı aktarıldı.

Sarsıntı İşikawa geneli, Japon Denizi kıyısındaki Toyama, Fukui ve Niigata eyaletleriyle başkent Tokyo ve çevresinde hissedildi.

Devlet televizyonu NHK'nin canlı yayınında kıyılara yönelik "Büyük Tsunami, Derhal Kaçın" uyarıları yapıldı.

"7 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMLERE HAZIR OLUN"

Japonya Meteoroloji Ajansı da 1 hafta boyunca 7 büyüklüğündeki depremlere karşı tetikte olunması gerektiğini belirtti. Önümüzdeki 2-3 günün kritik olduğu belirtiliyor.

"GÜVENLİ BÖLGELERE SIĞININ"

Japonya Başbakanı Fumiyo Kişida depreme ilişkin bir açıklama yaptı. Bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Kişida, halktan güvenli bölgelere sığınmalarını istedi.

Kişida, halkın güvenliğinin sağlanması için hükümete tam imkanların kullanılması talimatını verdi.



Japonya 2024'ün ilk saatlerine şiddetli bir depremle uyandı.Devlet televizyonu NHK, ülkenin 7.4 büyüklüğündeki bir depremle sallandığını duyurdu. Japonya 'nın batısındaki İşikawa eyaleti kıyısında 1,5 saat içinde 5 ila 7,6 büyüklüğünde 9 deprem meydana geldi.Japonya Meteoroloji Ajansının açıklamasına (JMA) göre, İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında art arda depremler oldu.Yerel saatle 16.06'da 5,7, 16.10'da 7,6, 16.18'de 6,1, 16.39'da 5,2, 16.42'de 5,2, 16.48'de 5, 16.56'da 5,7, 17.07'de 5,2 ve 17.29'da da 5 büyüklüğünde depremler oldu.Bölge genelinde 4 ila 5 büyüklüğündeki depremlerin sürdüğü bildirildi.Depremin merkez üssü Ishikawa'da en az 30 evin yıkıldığı bildirildi.Depremlerin ardından bölge sahilinin farklı bölgelerine son 1,5 saat içinde 3 ila 5 metre yüksekliğinde tsunami dalgalarının ulaştığı aktarıldı.Sarsıntı İşikawa geneli, Japon Denizi kıyısındaki Toyama, Fukui ve Niigata eyaletleriyle başkent Tokyo ve çevresinde hissedildi.Devlet televizyonu NHK'nin canlı yayınında kıyılara yönelik "Büyük Tsunami, Derhal Kaçın" uyarıları yapıldı.Japonya Meteoroloji Ajansı da 1 hafta boyunca 7 büyüklüğündeki depremlere karşı tetikte olunması gerektiğini belirtti. Önümüzdeki 2-3 günün kritik olduğu belirtiliyor.Japonya Başbakanı Fumiyo Kişida depreme ilişkin bir açıklama yaptı. Bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Kişida, halktan güvenli bölgelere sığınmalarını istedi.Kişida, halkın güvenliğinin sağlanması için hükümete tam imkanların kullanılması talimatını verdi.